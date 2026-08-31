Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

El incendio de Valencia está estabilizado y los vecinos pueden volver a sus casas El incendio forestal del Saler declarado este jueves ha sido estabilizado poco mas de 24 horas después de su inicio, como han informado los Bomberos del Ayuntamiento de València y recogido desde Emergencias de la Generalitat. Por eso, los vecinos pueden volver a sus casas de las que fueron desalojados este viernes, cuando el fuego y el humo se acercaron a las viviendas.

La Devesa de El Saler: el bosque más próximo a Valencia, con 300 hectáreas de pinar La Devesa de El Saler, donde desde este jueves está activo un incendio forestal, es la superficie de bosque más próxima a la ciudad de València -si no se cuentan los parques urbanos artificiales- que abarca 800 hectáreas, de las que 300 corresponde a pinar, y forma parte del parque natural de La Albufera. Así lo ha destacado este viernes a EFE el profesor de la Universitat Politècnica de València Eduardo Rojas, quien ha reivindicado que, además de constituir un pulmón verde al sur de la ciudad, tiene también un factor histórico y cultural, pues ya aparece mencionada en el 'Llibre del Repartiment' de Jaume I o en la novela 'Cañas y barro' de Vicente Blasco Ibáñez. "Es un ecosistema bastante variado al lado de una gran ciudad", pues además del arbolado tiene también zonas de marjal donde se cultiva arroz, el lago, la duna de la costa y la franja marina, ha explicado este profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV.

Delegación del Gobierno trabaja "desde el primer momento" en los problemas de comunicación tras el fuego en Las Hurdes La Delegación del Gobierno en Extremadura trabaja "desde el primer momento" ante los problemas de telecomunicaciones derivados del incendio sufrido en Pinofranqueado (Cáceres). De este modo lo ha señalado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien ha confirmado que ha respondido a la carta enviada recientemente por el Ejecutivo autonómico para reclamar la implicación de la Administración General del Estado para resolver dichas problemáticas. En este punto, a preguntas de los medios este viernes en Badajoz tras la Junta Extraordinaria de Seguridad con motivo del Día de Extremadura, Quintana ha subrayado que Delegación del Gobierno "está desde el primer momento trabajando", y ha añadido que en todo caso "la Junta no ha hecho nada porque quienes lo hacen son las empresas comunicación, que son las que tienen la competencia a través del Estado".

Un centenar de bomberos forestales se concentra ante la sede de C. Madrid para exigir condiciones laborales "dignas" Alrededor de un centenar de bomberos forestales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid se ha concentrado este viernes ante la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para reclamar el reconocimiento de su categoría profesional, mejores condiciones laborales y contratos durante todo el año. Al grito de "bomberos forestales, derechos laborales" y armados con batefuegos que han golpeado en esta ocasión el asfalto de la Puerta del Sol, los manifestantes han denunciado el "maltrato institucional" que, según aseguran, sufren por parte del Ejecutivo autonómico. El representante del Comité de Huelga de los Bomberos Forestales Públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Alfonso Ferrer González, ha explicado que el colectivo vuelve a concentrarse porque lleva más de 800 días sin mantener una negociación con la Administración regional.

Una noche "muy complicada" con cambios de viento y saltos impide estabilizar el fuego de El Saler (Valencia) Una noche "muy complicada" con cambios de viento y salto de pavesas ha impedido estabilizar y controlar el incendio declarado este jueves en el parque natural de El Saler, en València, que obligó a desalojar a los vecinos de la pedanía, de la Torre 1 de la Gola de Pujol y de los campings de la zona y que siguen sin poder regresar a sus casas. La superficie provisional de terreno afectado por el fuego ha subido a las 37 hectáreas, con un perímetro de 5,42 kilómetros. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios tras el Cecopi, ha agradecido el trabajo "intenso" realizado por los medios de extinción durante la noche para controlar esos saltos de pavesas. A los trabajos se han sumado efectivos de los Consorcios de Alicante y Castellón.

El Seprona descarta causas naturales en el incendio de El Saler (Valencia) y apunta a un fuego intencionado Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, señalan un "descarte claro" de causas naturales en el origen del incendio en el parque natural de El Saler, y apuntan a un "impacto directo de llama". Así lo ha declarado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en la zona del incendio, donde ha señalado que, por tanto, el fuego "sería intencionado". "Por lo tanto ahora vamos a trabajar en todas las vías de investigación para determinar la autoridad", ha avanzado Bernabé. El fuego se declaró sobre las 13.000 horas de etse jueves y obligó a declarar la situación 2 del Plan especial de Incendios Forestales (PEIF) y a evacuar a los vecinos de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 de la Gola de Pujol y residentes en los campings de la zona.

Los evacuados por el incendio de El Saler (Valencia) seguirán sin regresar hasta que se dé por estabilizado Las personas que tuvieron que ser evacuadas este jueves de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 y de los campings por el incendio declarado en la zona de la Gola de Pujol, seguirán sin regresar a sus viviendas y zonas hasta que no se dé por estabilizado un fuego que afecta a 37 hectáreas de superficie forestal. Así lo ha apuntado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la celebración del Cecopi, en unas declaraciones en las que ha indicado que los medios de extinción están trabajando "las zonas del perímetro que afecta actualmente al incendio forestal" --de unos 5,2 kilómetros--. Valderrama ha confirmado que este jueves por la noche se dio de cenar a 161 personas en la Fonteta --el espacio habilitado por el Ayuntamiento para los desalojados--, en concreto a 83 mujeres y 78 hombres, que siguen allí hospedados "hasta que haya una situación favorable que favorezca el regreso a sus domicilios".

El Seprona investiga a una persona por un incendio en Los Blázquez (Córdoba) que afectó a una zona protegida El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha procedido a la investigación de una persona por la presunta comisión de un delito de incendio forestal en Los Blázquez (Córdoba), ya que supuestamente el incendio fue causado por una negligencia como consecuencia de los trabajos de una máquina agrícola que realizaba labores de recolección, afectando las llamas a 150 hectáreas, parte de ellas situadas en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Alto Guadiato. Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició tras tener conocimiento la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba (COS-062), el pasado día 4 de julio, de que se estaba produciendo un incendio forestal en la Sierra del Castillo, ubicada en el término municipal de Los Blázquez.

Las evacuaciones de El Saler (Valencia) se mantienen hasta que se estabilice el incendio Las evacuaciones por el incendio forestal de El Salr (València) iniciado este jueves y que ha quemado ya 37 hectáreas se mantendrán hasta que se logre estabilizar el fuego, algo que aún no ha ocurrido y en cuya extinción trabajan ya diez medios aéreos, 40 terrestres y más de 270 profesionales, según el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa integrado (Cecopi), Valderrama ha precisado ante los medios que el incendio afecta a un perímetro de 5,42 kilómetros, según la nueva estimación, y que la noche "ha sido complicada" por los cambios del viento, que han producido saltos de pavesas. Aun así, el conseller de Emergencias ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha confirmado que las viviendas "siguen aseguradas" ya que los dos rebrotes ocasionados durante esta noche por el viento se han podido sofocar y "no ha habido ningún problema".