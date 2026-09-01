La Cofradía de Pescadores de Llanes, premio Pueblo ejemplar de Asturias 2026

La Cofradía de Pescadores "Santa Ana" de Llanes ha sido distinguida con el Premio Pueblo ejemplar de Asturias 2026. El galardón premia las numerosas iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y el cuidado del océano, así como la organización de talleres de concienciación y jornadas de limpieza de playas, entre otras múltiples actividades. La propuesta fue presentada por el patrón mayor, Ángel Batalla, , quien se encontraba faenando en la mar cuando el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Francisco Rodríguez, le informó de la concesión del premio. A continuación, Francisco Rodríguez informó al alcalde de Llanes, Enrique Riestra.

Así, en junio de 2020 firmó un convenio de colaboración con la Asociación Vertidos Cero para el desarrollo del proyecto "Mares Circulares", por el cual las embarcaciones retiran los residuos encontrados durante las labores de pesca para su gestión posterior en tierra, y está implicada en diferentes proyectos de sensibilización ciudadana y promoción de la economía circular. También desarrolla iniciativas solidarias como la donación de parte de las capturas a las familias más necesitadas o para los menús solidarios de la Escuela de Hostelería del IES de Llanes.

Esfuerzo de divulgación

Con motivo de la declaración de la ONU de 2022 como el Año Internacional de la Pesca Artesanal, la Cofradía puso en marcha una campaña para concienciar a los niños sobre la importancia de la pesca artesanal en la economía local y la sostenibilidad. Además, realiza un importante esfuerzo de divulgación de sus actividades y compromisos a través de su página web, redes sociales y medios impresos (cartelería, folletos, marcapáginas, etc.).

Procesión marítima del día de Santa Ana. / LNE

En 2025 recibió el premio Urogallo de Oro concedido por el Centro Asturiano de Madrid por la defensa de la pesca artesanal y la preservación de la cultura local. Heredera de la Cofradía de Mareantes de San Nicolás, una de las más antiguas de Asturias, que agrupaba al gremio de pescadores de la villa llanisca desde su constitución en torno al año 1350 y que tuvo gran importancia en el desarrollo económico de la zona gracias a la pesca de ballenas entre los siglos XIV y XVII.

Compromiso con la pesca sostenible

La subasta diaria de capturas, destacada por su compromiso con la pesca sostenible; las fiestas de Santa Ana o las diferentes jornadas gastronómicas, como la degustación del atún rojo, son algunas de las muchas actividades de promoción que realiza. La Cofradía participa y organiza, también, diferentes actividades culturales, como el concurso anual de fotografía Amartumar para sensibilizar acerca del cuidado de los océanos o la Ruta Marinera de la Princesa, un recorrido divulgativo por algunos de los edificios y espacios históricos de Llanes que la princesa Leonor de Austria habría recorrido en una estancia en la villa en el año 1517.

En 2018 la Cofradía editó el libro "Antiguos mareantes de Llanes", escrito por el historiador Antonio Celorio Méndez-Trelles, que recoge la historia y organización del gremio pesquero en la localidad desde el siglo XII al XX. También ha publicado volúmenes infantiles para concienciar sobre el cuidado del mar, como el libro "Pescando valores" (2025) y el libro "Llanes, gente del mar", que recoge fotografías y textos sobre personajes y miembros históricos de la Cofradía.

Labores náuticas y en tierra

Este grupo humano dedicado a las labores náuticas, que históricamente incluyó a las mujeres en diversas labores en tierra como rederas o vendedoras ambulantes, también desarrolló actividades religiosas y asistenciales. Durante siglos, la Cofradía de San Nicolás sufragó procesiones, festividades de santos, misas y entierros de cofrades, y ayudó a enfermos, viudas, huérfanos, marineros en tránsito y náufragos.

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La Cofradía recibió su confirmación por parte de los Reyes Católicos en 1480, fecha en la que construye su capilla en el barrio de Cimadevilla de la villa de Llanes que, ampliada en 1661, actualmente presenta un buen estado de conservación.

Fuente: La Nueva España