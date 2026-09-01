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SANIDAD PÚBLICA

Llega a España mepolizumab, una nueva terapia biológica para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

El medicamento está financiado para determinados pacientes con EPOC no controlada y se administra por vía subcutánea cada cuatro semanas

Llega a España un nuevo fármaco para la EPOC

Llega a España un nuevo fármaco para la EPOC / Stefamerpik. Freepik.

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Nieves Salinas

La compañía biofarmacéutica GSK ha anunciado que, desde este martes ya está disponible en España mepolizumab, de nombre comercial 'Nucala', una nueva terapia biológica financiada para determinados pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no controlada. La administración de este fármaco se realiza por vía subcutánea cada cuatro semanas.

Tras la aprobación por parte de la Comisión Europea en febrero de 2026 y la autorización por parte de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) el pasado mes de julio, el fármaco ya está disponible en el Sistema Nacional de Salud. Está destinado para pacientes que continúan presentando exacerbaciones -un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios, como la falta de aire, la tos y el aumento o cambio de color en las flemas- a pesar de recibir triple terapia inhalada.

Asma grave

En España, este fármaco cuenta con más de diez años de experiencia clínica en asma grave y un perfil de seguridad consistente, por lo que es una terapia bien conocida por los especialistas, señala la farmacéutica. La EPOC afecta a más de 40 millones de personas en Europa y es la tercera causa de muerte en el mundo. Se estima que será la causa principal de ingresos hospitalarios a lo largo de la próxima década en todo el mundo.

El nuevo fármaco cuenta con datos de fase III preespecificados que muestran una reducción de la tasa anualizada de exacerbaciones que conducen a visitas al servicio de urgencias y/u hospitalización frente a placebo, indica la compañía. La aprobación llega tras el visto bueno de la Comisión Europea, basada en los resultados positivos del ensayo fase III MATINEE.

Visitas a Urgencias

En el estudio MATINEE, mepolizumab mostró una reducción estadísticamente significativa del 21% de la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas/graves versus placebo en la población total; y se observó una reducción del 35% en las exacerbaciones que requerían hospitalización y/o visitas a urgencias.

El ensayo MATINEE ha estudiado el fármaco en un amplio espectro de pacientes con fenotipo eosinofílico (un subtipo de la EPOC) incluyendo bronquitis crónica, enfisema aislado o una combinación de ambos y se trata del único estudio de un tratamiento biológico en la enfermedad con datos de seguimiento de hasta dos años.

Tendencia creciente

El doctor Francisco Javier Medrano Ortega, coordinador del Grupo de trabajo EPOC y Respiratorio de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), asegura que "la posibilidad de contar con un fármaco biológico como éste podría contribuir a reducir las hospitalizaciones, de acuerdo con los resultados observados en los ensayos clínicos, y esto es positivo no sólo para los pacientes y sus familiares, sino para todo el Sistema Nacional de Salud, dado que el número de hospitalizaciones asociadas a la EPOC tiene una tendencia creciente y su impacto asociado es muy elevado en la actualidad, y la previsión es que aumente en los próximos años".

"Esta es una de las enfermedades crónicas más discapacitantes. A medida que se agrava, resulta más difícil realizar las actividades cotidianas habituales, debido a la dificultad para respirar", señala por su lado el doctor Leovigildo Ginel, coordinador del Grupo de Trabajo de Respiratorio, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).

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La nueva indicación se suma a las otras cuatro enfermedades asociadas a la inflamación de tipo 2 subyacente para las que el fármaco ya está aprobado en Europa: asma grave eosinofílica, rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN), granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEPA) y síndrome hipereosinofílico (SHE). También ha sido aprobado para la EPOC en Estados Unidos, Reino Unido y China, entre otros países.

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Fuente: El Periódico

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