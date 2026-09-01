Seísmos
Dos terremotos en cuatro minutos se sienten en Granada y el área metropolitana
Los seísmos han tenido como epicentro el Mar de Alborán y la localidad granadina de Armilla
EP
Tan solo cuatro minutos han separado dos terremotos que han tenido lugar este martes en Granada. El primero de ellos, de magnitud 2, ha tenido como epicentro la localidad granadina de Armilla, y a cuatro kilómetros de profundidad. El temblor se ha producido a las 11:54 horas.
Más tarde, un seísmo superficial en el mar de Alborán (Alborán Sur), de magnitud 3,2 mbLg, se ha dejado sentir a las 11:58 horas en Granada capital y en la zona sur de su área metropolitana, así como en la Ciudad Autónoma de Melilla, la ubicación geográfica terrestre española más próxima al epicentro.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúa, en un rango general, la intensidad de los terremotos en III, es decir, "débil".
Los cálculos de intensidad del IGN tienen en cuenta las aportaciones que realizan los propios ciudadanos a través de la web o la aplicación del instituto. En cuanto a las localizaciones donde se ha sentido el segundo seísmo con un nivel III, "débil", se encuentran Armilla, Granada y Churriana de la Vega. Además, la intensidad se valora como II, es decir, "apenas sentido", en Melilla, a pesar de su situación más próxima al epicentro.
Fuente: El Periódico
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