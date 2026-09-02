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Crisis Migratoria

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Los agentes intentaban disolver una pelea cuando fueron agredidos

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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EFE

Dos migrantes marroquíes, de 26 y 29 años, han sido detenidos por la Guardia Civil por agredir a los agentes que intentaban disolver una reyerta con armas blancas en la playa del Trampolín de Ceuta.

El arresto ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7:00 horas, cuando los guardias civiles, que estaban de servicio, observaron una pelea con navajas y cuchillos entre los migrantes, han informado a EFE fuentes de investigación.

Al intentar disolver la trifulca, dos marroquíes se abalanzaron contra los agentes de forma violenta, gritándoles en árabe.

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Los dos detenidos están acusados de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

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