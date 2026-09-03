Incendios Forestales
40 días después, extinguido el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón
El incendio, supuestamente intencionado, aunque todavía no se han producido detenciones, comenzó el pasado día 25 de julio
Víctor Meseguer
El incendio declarado el pasado jueves en la localidad de Onda, una reproducción del que se originó en la Vall d'Uixó (Castellón) el pasado mes de julio, ha quedado extinguido este miércoles por la noche, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.
"Después de 40 días, acabamos de dar por extinguido el incendio forestal de la Vall d'Uixó", ha expresado esta misma fuente a través de su perfil de X, donde ha añadido que este incendio es el que "mayor superficie ha afectado desde el 2022". "No podemos bajar la guardia ante el riesgo de incendio", ha concluido.
Con la de Onda, son tres las reproducciones que ha tenido este incendio forestal, tras las dos que se registraron en la localidad de Tales los días 18 y 20 de agosto, aunque los bomberos detallaron que "eran pequeñas, dentro del perímetro y no tenían mayor riesgo".
El incendio de la Vall d'Uixó, supuestamente intencionado, aunque todavía no se han producido detenciones, comenzó el pasado día 25 de julio y obligó a desalojar a unas 15.000 personas de quince municipios del sur de la provincia de Castellón.
Las llamas fueron dadas por controladas el pasado 5 de agosto, tras once días activas, en los que calcinaron más de 9.568 hectáreas, un 12 % en el parque natural de la Serra d'Espadà. Asimismo, el término municipal con mayor superficie afectada fue el de Artana, con 3.160 hectáreas, de las 2.705 es superficie forestal.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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