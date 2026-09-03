Transportes
Óscar Puente lamenta que los investigadores del accidente de Adamuz aún no hayan podido estudiar la rotura del carril
El traslado de las muestras al laboratorio fue autorizado judicialmente el 20 de julio, cinco días después de la entrada en funcionamiento de la nueva Autoridad Independiente para la Investigación de Accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil
Europa Press
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recordado que la investigación independiente del accidente de Adamuz sigue sin avanzar tras no haberse practicado aún las periciales ni llevado los carriles para su estudio en laboratorio.
Así lo ha manifestado en un mensaje en las redes sociales, en el que alude a informaciones que apuntan a un nuevo informe de la Guardia Civil, pero que el ministro tacha de bulo, al considerar que solo se trata de un acta de inspección ocular que no añade nuevas conclusiones.
"Bulo. No hay ningún informe. Solo un acta de inspección ocular, 9 meses después, que no añade nada nuevo ni establece ninguna conclusión. Para eso están las periciales, que aún siguen sin practicarse. Y los carriles, que siguen sin ir al laboratorio", ha señalado.
El ministro ya ha trasladado en varias ocasiones la importancia de estudiar en laboratorio la rotura del carril, ya que desde que ocurriese el accidente el pasado 18 de enero se han barajado distintas causas, pero todas ellas basadas solo en especulaciones.
Los carriles aún no han pasado al laboratorio
No fue hasta el pasado 20 de julio cuando la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario, autorizó el traslado de tramos de carril de la zona en cuestión para el análisis en los laboratorios, que tendrán seis meses para emitir un informe, tras recibir las muestras.
La decisión de la instructora llegó cinco días después de la entrada en funcionamiento de la nueva Autoridad Independiente para la Investigación de Accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil que dio lugar, el mismo 15 de julio, a la desaparición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). De este modo, la investigación de las causas de la tragedia de Adamuz estaría siendo retomada ahora por el nuevo organismo.
En cualquier caso, los informes provisionales de la CIAF y la Guardia Civil apuntan como hipótesis central a una rotura previa del carril, cuyo origen físico se investiga como un defecto de fábrica o un fallo en la soldadura.
Fuente: Diario Córdoba
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