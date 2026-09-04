Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión millonaria en SantiagoManifestaciones CeutaLavacollaRobo en Foto SandineArmería Toribio
instagram

Confirmados 34 casos

Un hombre de 88 años de Badajoz, segundo fallecido en Extremadura por el virus del Nilo

La primera víctima mortal fue una mujer de 68 años, perteneciente también al Área de Salud de Don Benito-Villanueva

Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO).

Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Mérida

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado este viernes el fallecimiento de un hombre de 88 años, que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva (Badajoz), a consecuencia de la fiebre del Nilo Occidental, lo que supone el segundo caso mortal por esta causa en la región en 2026.

La primera víctima mortal fue una mujer de 68 años, perteneciente también al Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

Extremadura acumula ya 34 casos. El SES haya confirmado hoy el último de ellos, el de un varón de 47 años de Don Benito, detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.

En este momento, un paciente continúa ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, otro en el de Mérida y otro en el Universitario de Cáceres.

También se ha notificado el alta de uno de los ingresados en Don Benito.

Noticias relacionadas

En el año 2025 se contabilizaron 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia afronta un nuevo episodio de calor extremo: la Xunta activa la alerta roja por temperaturas de hasta 38 grados
  2. El negocio de Santiago con 136 años que se adelantó a la venta online: 'El Internet de antes eran los buses
  3. De rodarse muy cerca de Santiago al ‘prime time’ de Antena 3: así es la serie que revive hoy en TV la Galicia del siglo XX
  4. La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
  5. El coro compostelano que busca nuevas voces te espera en el IES de Sar
  6. Solo cinco grados de la USC en Santiago mantienen vacantes a las puertas del inicio de curso
  7. Así son los 1.012 docentes que se incorporan a las aulas gallegas: 32 años de media y destino en 194 municipios
  8. Santiago recibirá una inversión millonaria del Estado para vivienda asequible en zonas de mercado tensionado

Un hombre de 88 años de Badajoz, segundo fallecido en Extremadura por el virus del Nilo

Un hombre de 88 años de Badajoz, segundo fallecido en Extremadura por el virus del Nilo

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

Pontón y Besteiro acusan a la Xunta de no tener un modelo propio de financiación autonómica y critican "los intereses partidistas" del PP

Pontón y Besteiro acusan a la Xunta de no tener un modelo propio de financiación autonómica y critican "los intereses partidistas" del PP

¿Concierto de Oasis en Santiago? La pista que dispara los rumores de una gira para el Xacobeo 2027

¿Concierto de Oasis en Santiago? La pista que dispara los rumores de una gira para el Xacobeo 2027

La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones

La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones

Carlos de Lerma marca el camino del Compostela antes del estreno liguero: "No podemos vivir de lo que hicimos hace 30 años"

Carlos de Lerma marca el camino del Compostela antes del estreno liguero: "No podemos vivir de lo que hicimos hace 30 años"

Muere a los 102 años "la señora Trini", fundadora de Casa Mallou y un referente en Amio: «Es una noticia muy triste para el barrio»

Muere a los 102 años "la señora Trini", fundadora de Casa Mallou y un referente en Amio: «Es una noticia muy triste para el barrio»

Carlos de Lerma marca el camino del Compostela antes del estreno liguero: "No podemos vivir de lo que hicimos hace 30 años"

Carlos de Lerma marca el camino del Compostela antes del estreno liguero: "No podemos vivir de lo que hicimos hace 30 años"
Tracking Pixel Contents