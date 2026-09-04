Tardeo PICA POP desembarca en A Coruña para revivir los grandes himnos de los 90 y los 2000

Los grandes himnos de los años 90 y 2000 tendrán su propia fiesta este mes de septiembre en A Coruña. Tardeo PICA POP llegará al puerto coruñés el próximo sábado 19 con una propuesta que apela directamente a la nostalgia de quienes crecieron escuchando las canciones que dominaron las radios, las pistas de baile y las listas de éxitos durante aquellas dos décadas.

La cita arrancará a las 18.00 horas y se plantea como una gran jornada lúdica junto al mar en la que la música servirá para viajar unas décadas atrás. Tardeo PICA POP forma parte de Son & Mar A Coruña, el ciclo que durante casi un mes convertirá el entorno portuario en escenario de conciertos, fiestas y propuestas de ocio dirigidas a públicos muy diferentes.

La fórmula de Tardeo PICA POP parte de canciones que forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones. El repertorio recorrerá estilos como el pop, dance, eurodance, punk-pop y las baladas, además de recuperar algunos de esos éxitos inevitablemente asociados a las pistas de baile de finales del siglo XX y los primeros años del XXI.

Pero la intención no es plantear únicamente una sucesión de canciones. Tardeo PICA POP se presenta como una experiencia participativa en la que el público tendrá un papel protagonista. Bailar, cantar y compartir recuerdos son parte esencial de una propuesta construida alrededor de temas que muchos de los asistentes podrán seguir de principio a fin.

La ambientación y la propuesta visual estarán igualmente orientadas a reforzar ese viaje en el tiempo. La organización resume el espíritu de la jornada en una combinación sencilla: un tardeo junto al mar, los amigos de siempre, canciones conocidas y pocas preocupaciones.

Y es que la nostalgia constituye el principal ingrediente de una fiesta que reivindica la vigencia de aquellos éxitos y su capacidad para continuar llenando pistas de baile muchos años después.

Una de las primeras paradas de un Son & Mar que duplica su apuesta

Tardeo PICA POP será además una de las primeras citas de la segunda edición de Son & Mar A Coruña, un ciclo que regresa este año considerablemente reforzado después de su estreno en 2025. La programación pasa de seis a doce eventos y amplía su duración de dos a cuatro fines de semana consecutivos, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

En total, alrededor de una treintena de artistas pasarán por las diferentes propuestas de un programa que combina música, ocio, cultura, juego y deporte, siempre con el puerto de A Coruña como escenario.

La apertura llegará precisamente el día anterior a Tardeo PICA POP. El 18 de septiembre, el DJ italiano Gabry Ponte, uno de los nombres internacionales de la música electrónica, será el encargado de inaugurar el ciclo. El sábado 19 llegará el viaje a los años 90 y 2000 y el primer fin de semana se completará el domingo 20 con Mundo Juego, una jornada gratuita dirigida a las familias que convertirá el recinto en un gran espacio de juegos, videojuegos, deportes y propuestas de ocio durante nueve horas.

El siguiente fin de semana cambiará de registro. El 25 de septiembre será el turno de Sacro by Mëstiza, con su combinación de electrónica y raíces mediterráneas, mientras que el día 26 llegará Dale Flow, una de las grandes apuestas de esta edición.

El festival estará encabezado por Omar Montes y reunirá diferentes nombres de la música urbana, el reguetón y el rap. El 27 de septiembre, Orballo Cultural pondrá el foco en el talento gallego con una propuesta de acceso gratuito.

PICA POP se celebrará el 19 de septiembre a partir de las 18.00 horas en el puerto de A Coruña. / Cedida

De los proyectos emergentes a la electrónica

Son & Mar continuará en octubre con una programación igualmente variada. El día 2 se celebrará Equis y el 3 llegará Brétema Fest, centrado en proyectos emergentes. A continuación, Mestizo Runner incorporará el deporte y la participación ciudadana a un ciclo que pretende ir más allá de los conciertos.

La última semana concentrará otras tres citas. Bresh XXL llegará al Puerto el 9 de octubre, mientras que para la tarde del día 10 está reservado One Dance Tardeo.

El cierre, el 11 de octubre, correrá a cargo de Wake Up! Festival, que despedirá esta segunda edición a ritmo de música electrónica. Su cartel incluye a artistas internacionales como Franky Rizardo, Mau P, Nic Fanciulli, Toman y Cristina Lazic, además de Caste y la DJ coruñesa Santiso.

La variedad es precisamente una de las señas de identidad de un Son & Mar que busca atraer a perfiles muy distintos durante sus cuatro fines de semana: desde familias hasta seguidores de la electrónica o de la música urbana, pasando por quienes busquen nuevos talentos o, como ocurrirá con PICA POP, quieran recuperar por unas horas la banda sonora de su juventud.

El crecimiento respecto a la primera edición fue destacado durante la presentación por el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, quien señaló que Son & Mar demuestra cómo «un proyecto nuevo puede consolidarse y crecer en muy poco tiempo».

PICA POP recuperará los éxitos musicales asociados a las pistas de baile de finales del siglo XX y primeros años del XXI. / Cedida

Una fiesta para mayores de 18 años

Tardeo PICA POP estará dirigido exclusivamente a mayores de 18 años y las entradas ya se encuentran disponibles.

La cita, al igual que el ciclo Son & Mar, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Concertos do Xacobeo, además del Concello da Coruña y Turismo de A Coruña.

El 19 de septiembre, sin embargo, el protagonismo será para dos décadas concretas. Tardeo PICA POP propone convertir durante unas horas el puerto coruñés en una gran pista de baile en la que comprobar que los himnos de los 90 y los primeros 2000 todavía conservan intacta su capacidad para hacer cantar y bailar al público.