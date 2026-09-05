La advertencia de una psicóloga gallega para la vuelta al cole: «Hay niños que llegan completamente dormidos»

Los colegios gallegos ultiman estos días los preparativos para el regreso a las aulas el próximo día 9, mientras muchas escuelas infantiles encaran ya el periodo de adaptación de los más pequeños. No es un momento fácil ni para los niños ni para los padres porque bien es sabido que los comienzos (o retomar la rutina) a veces cuesta. Con todo, los psicólogos gallegos insisten en que no hay que dramatizar, ya que el ser humano responde bien a las rutinas y a los entornos estructurados.

Begoña Castro / CEDIDA

«Es normal que afloren estados emocionales diferentes porque, tras semanas de descanso, tenemos que ceñirnos de nuevo a un horario y cargarnos de responsabilidades que en las vacaciones habían quedado aparcadas. Pero todo esto no debe ser vivido como algo negativo porque respondemos muy bien a las rutinas», recalca Begoña Castro, presidenta de la Sección de Psicoloxía Educativa del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) y vocal de la Xunta de Goberno de la entidad.

Volver de forma gradual

Para evitar que el cambio sea demasiado brusco y que los niños, especialmente los más pequeños, acusen el cansancio y se muestren más irritables, lo recomendable es recuperar las rutinas de forma gradual. «Los más pequeños deberían empezar a readaptarlas entre 10 y 15 días antes de comenzar el curso, y los adultos, una semana antes», considera Begoña Castro. «Y con las rutinas me refiero a reajustar los horarios de sueño, es decir, empezar a acostarse antes y levantarse más temprano; a reequilibrar la alimentación, que muchas veces descuidamos durante las vacaciones; y a reducir el uso de pantallas, de las que tendemos a abusar en nuestro tiempo de ocio», señala.

Dos niños usando el móvil / PEXELS

Castro, que ejerce como orientadora desde hace muchos años, asegura que en los últimos tiempos le llama especialmente la atención el tamaño de algunas meriendas de media mañana, hasta el punto de que prácticamente se solapan con la comida. «Esto ocurre porque muchos niños llegan sin desayunar. Todos estamos apurados en el día a día, pero hay que afrontar la rutina desde la calma y asegurarnos de que los niños salgan de casa bien alimentados porque luego en el aula están alterados por la falta de energía», explica.

Implicarlos en la vuelta

La psicóloga considera también importante implicar a los niños en todo lo relacionado con la preparación del material escolar, ya que puede contribuir a que afronten la vuelta al cole de una forma más positiva. «Es bueno animarlos a elegir una mochila nueva o a organizar el escritorio en el que van a estudiar», asegura. «En el caso de los más pequeños, es fundamental acompañarlos y validar sus emociones. Hay que explicarles que es normal que puedan sentirse tristes o inseguros, pero también recordarles los aspectos positivos del regreso, como reencontrarse con sus amigos», añade.

En el caso de los adolescentes, Castro recomienda a los padres prestar especial atención a sus relaciones sociales, evitar generar una presión innecesaria y transmitirles que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje.

Ana: «Estos primeros días están siendo de prueba y error» Ana es una madre compostelana que tiene una niña de 5 años y una bebé de 1. Este año estrenan rutina en casa: la pequeña comienza la escuela infantil y Ana retoma el trabajo presencial. «Estos primeros días están siendo de prueba y error. La bebé ha empezado su periodo de adaptación en la guardería esta semana y tengo que levantarme temprano para preparar a las dos, dejar a la bebé en el centro, a la mayor con su abuela porque no empieza el colegio hasta el día 9, y luego irme a trabajar. La verdad es que me está costando mantener la calma porque preparar a dos niñas tan pequeñas lleva tiempo, pero soy optimista y sé que poco a poco todo se normalizará», explica. Una semana antes, Ana comenzó a acostarlas más temprano y a levantarlas aproximadamente a la hora a la que tendrán que hacerlo durante el curso, y asegura que ese pequeño cambio ha jugado a su favor. «Están despejadas, no se levantan con sueño porque ya estaban acostumbradas y eso me facilita la mañana», cuenta. «La bebé se está adaptando mejor de lo que esperaba y con la mayor ya veré que pasa la semana que viene. Hay que ir lidiando las batallas poco a poco», dice, risueña.

Señalas de alarma

Begoña insiste en que es normal que a los niños les cueste retomar la rutina y que solo conviene valorar la intervención de un profesional cuando ese malestar se mantiene en el tiempo. «La incertidumbre de no saber si les tocará el mismo profesor o si estarán en clase con los mismos compañeros puede generarles intranquilidad, y ese sentimiento no hay que negarlo. Pero, como adultos, tampoco debemos alimentar esos miedos. No podemos vivir como una tragedia que no compartan aula con sus amigos, sino plantearlo como una oportunidad que también puede resultar enriquecedora», señala.

Tres niñas se dirigen al colegio / PEXELS

«Si observamos irritabilidad, alteraciones del sueño, cambios de humor o dolores de cabeza o de estómago que persisten más allá de un mes, entonces sí es importante acudir a un profesional para que pueda ahondar en el origen de ese malestar», explica.

Limitar las pantallas

Castro recalca la importancia de que los niños duerman las horas necesarias para que el cerebro descanse «porque es la única manera que tenemos de repararnos» y, para favorecerlo, aconseja retirar las pantallas de las habitaciones. «No pueden quedarse dentro porque las encienden. Hay muchos niños que están viendo YouTube, TikTok o haciendo scroll hasta altas horas de la madrugada y luego llegan a clase completamente dormidos. Un móvil en manos de un niño es una aberración y es nuestra responsabilidad, como padres y como sociedad, limitar su uso, sobre todo entre los más pequeños», sentencia.