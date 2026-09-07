Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al coleEmprendimiento en SantiagoCiencia gallegaUltraderecha en AlemaniaCrisis Ceuta
instagram

Sorteos

Resultados de la Primitiva del lunes 7 de septiembre de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 7 de septiembre de 2026, ha estado formada por los números 18, 27, 28, 33, 46 y 48. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0189403, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La orquesta que quiere devolver a las verbenas las canciones que marcaron a toda una generación
  2. Las fiestas de a Nosa Señora da Mercé de Conxo vuelven con música, pulpo y un emotivo homenaje a Kiko Fernández
  3. Christian Gálvez vuelve a Galicia: «Elegí Jacob para el ‘prota’ del libro que abre la saga como homenaje a Santiago»
  4. Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
  5. La infracción de tráfico más repetida en Santiago deja más de 600 denuncias en solo un año
  6. El primer parking subterráneo público de Ames, de pago, listo en O Milladoiro
  7. El delegado del Gobierno sobre la transferencia de la AP-9 a Galicia: 'Creo que seremos capaces de llegar a un acuerdo
  8. «É unha máis da familia»: el quinto verano de Mariam en Ames

Cuando Galicia estuvo en el epicentro del debate nuclear: medio siglo de la autorización para la central de Xove

Cuando Galicia estuvo en el epicentro del debate nuclear: medio siglo de la autorización para la central de Xove

Getafe y Celta firman tablas pese a la inferioridad de los azulones

Getafe y Celta firman tablas pese a la inferioridad de los azulones

Resultados de la Primitiva del lunes 7 de septiembre de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 7 de septiembre de 2026

Ni Tinder ni Instagram: así se liga ahora a través de Bizum

Ni Tinder ni Instagram: así se liga ahora a través de Bizum

Sorteo Bonoloto del lunes 7 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 7 de septiembre de 2026

La descentralización del grado de Medicina avanza según lo previsto, con la idea de completarla en el curso 2028/2029

La descentralización del grado de Medicina avanza según lo previsto, con la idea de completarla en el curso 2028/2029

Eloy Moreno, autor de ‘Invisible’, suma ‘Redes’ a sus obras traducidas al gallego: «Mi única manía es escribir mientras escucho música»

Eloy Moreno, autor de ‘Invisible’, suma ‘Redes’ a sus obras traducidas al gallego: «Mi única manía es escribir mientras escucho música»

Las fiestas del Cruceiro da Coruña ya tienen fecha: cuatro días de verbenas, pasacalles y tradición

Las fiestas del Cruceiro da Coruña ya tienen fecha: cuatro días de verbenas, pasacalles y tradición
Tracking Pixel Contents