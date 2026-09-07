Ni Tinder ni Instagram: así se liga ahora a través de Bizum

De las cartas de amor escritas a mano o una invitación a bailar al Messenger, las redes sociales y las apps de citas: los métodos para ligar cambian con los tiempos. Lo novedoso ya no son los fueguitos a través de Instagram ni los matches en Tinder. Tampoco la piña boca abajo en el carro del Mercadona. La última moda para conquistar o, al menos, intentarlo, está en Bizum.

Sí, sí, en ese ya famoso servicio de pago móvil creado para enviar y recibir dinero de forma instantánea entre particulares utilizando solo el número de teléfono. Ahora hay quien le da otro uso y lo que envía son indirectas para conseguir una cita, una estrategia cuanto menos original.

¿Cómo se usa Bizum para buscar el amor... o lo que se tercie?

El funcionamiento es sencillo. Transferir 50 céntimos o un euro a la persona pretendida como vía para hacerle llegar un mensaje a través del concepto de la operación. Un 'me gustas', 'te invito a cenar', '¿te apetece un plan de cine?' o, ahora que se ha puesto de moda entre los jóvenes, '¿quedamos para farmear aura?' en el espacio donde lo que suele ponerse es 'cumpleaños de María', 'regalo de mamá' o 'viaje a Portugal'. Habrá propuestas más decentes y otras indecentes, como dice la canción de Romeo Santos. El ingenio no conoce límites a la hora de buscar el amor, o lo que se tercie.

Esta herramienta de ligue puede poner a prueba eso de que el amor no tiene precio. Puede que haya quien se haga el difícil para sumar dinero a su cuenta. ¿Cuántos Bizum hacen falta para llegar al corazón de cada persona?

Los riesgos de este método: ¿contactar con quien nos ha bloqueado?

Sea con más o menos dinero, el éxito no está ni mucho menos asegurado. Es un método que muchos ven con recelo y otros consideran totalmente innecesario, preguntándose por qué no utilizar un sistema más convencional con todas las posibilidades que existen hoy en día. Quizás el pretendiente tira de creatividad tratando de aumentar las posibilidades de obtener un sí. Pero hay voces que denuncian el uso de Bizum como vía para contactar con una persona que ha bloqueado a otra, lo que entra en el terreno del acoso.