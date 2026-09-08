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La ministra de Educación reconoce falta de comprensión lectora en el alumnado tras el informe PISA: "Hay que seguir trabajando"

Milagros Tolón atribuye el deterioro en el rendimiento académico a los hábitos de consumo digital y a la lectura apresurada impuesta por las redes sociales

La ministra de Educación y FP, Milagros Tolón

La ministra de Educación y FP, Milagros Tolón / EFE

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EFE

Madrid

La ministra de Educación y FP, Milagros Tolón, ha reconocido que los estudiantes españoles tienen un déficit en comprensión lectora, y "que es la base de todos los problemas", y se ha comprometido a "seguir trabajando" para frenar la gran caída en el rendimiento que tiene el alumnado en materias claves como lectura, matemáticas y ciencias y que ha dado a conocer hoy el último informe PISA.

Tras conocerse la evaluación internacional que hace PISA sobre las destrezas y competencias de los estudiantes de 15 años en 90 países y que ha mostrado que el deterioro en lectura y matemáticas en España se ha intensificado en la última década, Tolón ha señalado a las pantallas como una de las causas de este retroceso.

"Puede venir relacionado con los hábitos de pantallas, de una lectura apresurada, de los mensajes cortos que se imponen a los adolescentes en las redes", ha señalado la ministra durante una entrevista en la Cadena Ser en la que ha recordado los programas de refuerzos en lectura y matemáticas que el Ministerio puso en marcha desde 2024 a través de programas de cooperación territorial con las comunidades.

"Pero hay que seguir trabajando en la lectura comprensiva, porque es la base de todo. Si no comprendes bien al leer, no se hará bien un problema de matemáticas", ha puntualizado.

La ministra se ha comprometido a analizar en la próxima conferencia sectorial de Educación el informe PISA 2025 que, sin embargo, da muy buena puntuación a comunidades como Madrid, Castilla y León o Asturias y Cantabria: "Habrá que ver qué ha ocurrido en las diferentes comunidades para reforzar", ha dicho tras insistir en que la caída del rendimiento ha sido generalizada en todos los países analizados.

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Tolón además ha negado que la aplicación de la ley educativa haya tenido incidencia en estos resultados -dado que se trata del primer informe PISA tras su puesta en marcha- y ha recalcado que la norma "estableció un enfoque competencial en la enseñanza, que se el que se aplica precisamente en las evaluaciones que hace PISA, en las que se busca la capacidad del alumnado en la resolución de problemas".

Fuente: El Periódico

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