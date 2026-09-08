España se hunde en PISA: los alumnos pierden un curso lectivo en competencia lectora y obtienen 16 puntos menos en matemáticas

PISA, la evaluación internacional organizada por la OCDE desde el año 2000 a los estudiantes de 15 años, arrojó en 2022 una fotografía demoledora del aprendizaje en España. Para revertir los resultados, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo un plan de refuerzo en lectura y matemáticas, cuyo aterrizaje en las aulas fue entre modesto e inexistente. Tres años después, no hay rastro de remontada. Más bien todo lo contrario: la caída parece no tener frenos. Publicado esta mañana en todo el mundo, PISA 2025 constata que el alumnado español pierde 23 puntos en competencia lectora, lo que equivale aproximadamente a más de un curso lectivo. En matemáticas, el descenso es de 16 puntos y en ciencias, 8.

En 2022, la media española se aproximaba a los parámetros medios de la OCDE y la UE. Esta vez, los porcentajes están por debajo. El problema fundamental no es tanto la posición concreta de España sino la trayectoria. El rendimiento de los estudiantes es cada vez más bajo y el deterioro se acelera entre 2022 y 2025. Por primera vez desde que se realiza PISA, la caída es especialmente intensa entre los chavales y las chavalas que pertenecen a familias de rentas altas, que son, tradicionalmente, los que mejor rendimiento académico suelen tener.

Gráfica de visualización de PISA 2025

La OCDE no duda en asegurar que la debacle se debe, en parte, al avance tecnológico y el abuso y mal uso de las pantallas. “El alumnado se ha acostumbrado a la lectura apresurada, así que los estudiantes empiezan a tener problemas con textos de más de 400 palabras”, asegura Tue Halgreen, analista sénior del organismo internacional. Del desastre se libran los países asiáticos, como Japón, Singapur, China y Corea. ¿Qué están haciendo para que su alumnado brille tanto? Sin mencionar sus sistemas educativos ultracompetitivos ("dementes", en palabras del filósofo David Pastor Vico), Halgreen responde que se trata de "una cuestión cultural". Es decir, no son chavales y chavalas más talentosos, sino que se esfuerzan más. "Son territorios en los que la educación es un asunto de vital importancia. La cultura del esfuerzo está muy arragaida y las familias se involucran claramente. En la escuela, se trabaja duro y se aprende mucho. Además, la docencia es una profesión valiosa", concluye el responsable de la organización económica.

A continuación, analizamos los principales resultados de PISA 2025, marcado este año por el fiasco de Cataluña, que excluyó de la prueba al alumnado con dificultades (23%, en lugar del máximo de 5% recomendado por la OCDE). Murcia también elevó el porcentaje de exclusión al 13%. La OCDE decididó no incluir en su informe internacional los datos catalanes (que sí están en el informe español aunque no representan a la totalidad del alumnado, sino solo a los que realizaron las pruebas) y sí los de Murcia, pero con una nota que advierte del potencial riesgo de sesgo por sobrestimación.

Gráfico de puntos que representa la lectura.

Los alumnos y alumnas españolas obtienen 451 puntos en competencia lectora, diez puntos por debajo de la media de la OCDE y ocho menos que la UE. En 2022, España, sin embargo, no se diferenciaba significativamente de esos dos referentes internacionales y obtenía puntuaciones similares. Los 451 puntos son 23 menos que los que España sacó en PISA 2022 y 45 puntos menos que Pisa 2015. Es decir, teniendo en cuenta que la comunidad educativa internacional asegura que 20 puntos equivale a un curso, en diez años el retroceso en lectura en España es superior a los dos cursos lectivos.

Gráfico de puntos sobre matemáticas.

Los alumnos españoles obtienen 457 puntos en competencia matemática, ligeramente por debajo de la media de la OCDE y la UE (463). Son 16 puntos menos que en la edición de 2022 y 29 menos que en 2015. Japón, Corea y Estonia vuelven a ser los tres mejores países en esta asignatura, frente a México, Colombia y Costa Rica, situados en las peores posiciones. Por comunidades, al igual que en lectura, Madrid y Castilla y León se sitúan en las mejores posiciones, en las que entra también Cantabria y Asturias. Mientras, los peor valorados con Ceuta, Melilla, Comunitat Valenciana y País Vasco.

Gráfico de puntos sobre matemáticas.

Gráfico de puntos sobre matemáticas.

España obtiene en esta competencia 477 puntos, que suponen ocho menos que en Pisa 2022. El gráfico de evolución muestra una caída fuerte entre 2015 y 2018, una pequeña recuperación en 2022 y un nuevo descenso en 2025. La OCDE también empeora, pero bastante menos. Desde 2015, España pierde 16 puntos frente a unos 7 puntos de la OCDE. En España, alrededor del 4% del alumnado se encuentra en los niveles altos de rendimiento frente a alrededor del 7% en la OCDE. El porcentaje de la excelencia alcanza el 17% en Japón, el 15% en Corea y el 14% en Nueva Zelanda. España, mientras, tiene menos alumnado en el nivel más bajo que la OCDE y la UE. Es decir, el grueso de los alumnos están en niveles intermedios (pocos excelentes y pocos rezagados).

Gráfico de puntos sobre Ciencias.

Por comunidades, Asturias, Castilla y León y Cantabria son las que mejor salen paradas en el informe, como ya viene sucediendo desde hace años. Sus ratios reducidas, el empuje de la escuela pública, el menor porcentaje de alumnado vulnerable económicamente y una arraigada cultura de la importancia del aprendizaje explican el fenómeno. En este selecto club ha conseguido entrar este año Madrid, la comunidad con mejores notas en PISA 2025 y que, sin embargo, tiene un alto nivel de segregación escolar por nivel socioeconómico. Madrid, Cantabria y Asturias conforman el grupo de comunidades autónomas con un ISEC (Índice Social, Económico y Cultural) superior al promedio de la OCDE. Eso puede explicar también los buenos resultados académicos, pero ese listado incluye también al País Vasco, que, sin embargo, se descalabra en PISA 2025.

Gráfico de puntos sobre competencia científica.

Al igual que en las anteriores ediciones, Ceuta y Melilla son los territorios peor puntuados en las tres competencias evaluadas (ciencias, matemáticas y lectura). En este furgón de cola se sitúa, por primera vez, el País Vasco, un territorio con una renta per capita elevada y gran inversión por alumno. Euskadi es la tercera peor comunidad en competencia lectora, solo por delante de Ceuta y Melilla. En ciencias, es el cuarto peor territorio. En matemáticas, sin embargo, consigue mejor puntuación que la media española (460 frente 467).

Las puntuaciones publicadas para Cataluña son aparentemente muy altas, pero no pueden compararse con las del resto de comunidades. Las autoridades catalanas eximieron a más de un 23% de los estudiantes que formaban parte de la muestra por problemas de aprendizaje, cuando la OCDE contempla un máximo del 5%. Es decir, no hizo la prueba el grueso de alumnado catalán con alguna dificultad, ya sea discapacidad, falta de dominio de la lengua o algún trastorno. Los datos catalanes, excludios del informe internacional, no representan a la totalidad del alumnado sino solo a los que realizaron el examen.

En el promedio de la OCDE y de la UE, el alumnado migrante representa el 16% del total de estudiantes de 15 años. España se sitúa por encima de ambos referentes, con un 20% de alumnado migrante (uno de cada cinco estudiantes). En general, el alumnado nativo obtiene mejores resultados académicos. Sin embargo, el factor que más influye no es el origen sino la renta de sus familias. Como ya demostró una investigación de Esade y Save The Children, los resultados entre el alumnado no migrante y migrante se igualan si se resta el 'factor pobreza' (estatus social, económico y cultural). A primera vista, los estudiantes de centros concertados y privados obtienen mejores resultados que los de la red público. Pero sucede los mismo: cuando se descuenta el nivel socioeconómico, la diferencia se reduce enormemente.

El 13% de los estudiantes españoles pertenecientes a hogares más desfavorecidos económica y socialmente consigue situarse entre los que mejor rinden académicamente. PISA 2025 los denomina “alumnos académicamente resilientes”. Por otro lado, el grupo de mayor nivel socioeconómico es el que experimenta los mayores descensos en el rendimiento. La magnitud del descenso es internacional, pero claramente superior en España, y es la competencia lectora la asignatura que registra las pérdidas más acusadas.

El alumnado repetidor tiene, en líneas generales, peor rendimiento académico. Uno de los motivos que puede explicar el descenso continuado de España en PISA es que se triplica la tasa de repetición frente a la OCDE: 22% frente a 7,9% (12,9% en el caso de la UE). Además existe una enorme diferencia: alrededor del 26% de los estudiantes de centros públicos ha repetido frente al 12% en centros concertados y privados, una distancia mucho mayor que la media internacional. La repetición, como aseguran muchos expertos en educación, no funciona. El estudiante que va mal y repite suele carecer de apoyo en la escuela para remontar, con lo que su bajo nivel termina siendo un bucle.

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Por primera vez, PISA pregunta directamente por el uso de chatbots como ChatGPT o Gemini para realizar trabajos escolares. Más de la mitad de los estudiantes españoles, el 54%, utiliza herramientas de IA al menos semanalmente para ayudarse a aprender. El uso semanal o diario también es elevado para investigar temas nuevos (42%), resumir textos (40%) y elaborar trabajos escritos (33%). Los porcentajes superan al promedio de la OCDE y la UE. En líneas generales, PISA concluye que el mayor uso de la IA se asocia a peores resultados. Los países punteros en el informe de la OCDE, como Japón, realizan un uso precavido de la IA en el sistema educativo.