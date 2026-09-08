Los expertos recomiendan priorizar los dictados en primaria, elevar la exigencia y el esfuerzo y hacer un uso adecuado de la IA para revertir el desastre del informe PISA

Publicado esta mañana en todo el mundo, el informe PISA 2025 constata que el alumnado español de 15 años (4º de ESO) pierde 23 puntos en competencia lectora, lo que supone más de un curso. Según la OCDE, 2O puntos equivale a un año lectivo. En matemáticas, el descenso es de 16 puntos (es decir, casi otro curso entero) y en ciencias, 8. Acentuada entre 2022 y 2025, la caída parece no tener freno. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué hay comunidades que se salvan de la debacle? ¿A qué se debe que el deterioro académico sea más acusado entre los estudiantes de rentas altas? Vamos por partes.

Los malos datos de PISA, especialmente en comprensión lectora, invitan a preguntar si la actual ley educativa no está dando buenos frutos en las aulas. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, desvincula los resultados del informe a la implementación de la norma (Lomloe), que entró en vigor en 2021 para implementar definitivamente en las escuelas el aprendizaje competencial y apostar por la inclusión educativa. “Si algo hace la ley, precisamente, es insistir en la comprensión lectora”, alega el número dos del ministerio que dirige Milagros Tolón, que apuesta por seguir impulsando en las aulas la lectura pausada y comprensiva.

El atajo de la IA para aprender

Lucas Gortazar, investigador de EsadeEcPol, cree que la Lomloe no está detrás del desastre de PISA, pero destaca que se trata de una opinión. “En realidad, no lo sabemos”, añade. El experto destaca que los coletazos de la pandemia, el mal uso de las herramientas de Inteligencia Artificial y la caída de la atención son realidades que explican, en parte, la caída del rendimiento. “No hay que demonizar la IA. El problema viene cuando los escolares la utilizan para leer y escribir. Es un error. La IA debe ayudar a pensar y, sobre todo, a investigar”, recomienda Gortazar.

La reflexión del experto en educación también explica que la caída de la atención y la comprensión lectora azote más a los chavales de rentas altas, que son, precisamente, los que más usan la IA. “Los malos estudiantes de hogares acomodados están utilizando la IA como atajo para el aprendizaje”, revela tras subrayar que la propia OCDE está “tan preocupada” por los resultados de la evaluación internacional que en el informe internacional dan pistas sobre lo que puede estar pasando. El organismo asegura que los chavales mantienen menos la atención sostenida y ofrecen más respuestas precipitadas. Se observa un deterioro especialmente acusado en tareas con textos largos y en aquellas que exigen evaluar, reflexionar, recordar e integrar información de varias fuentes.

Qué ha pasado en Euskadi

Precisamente, el abuso digital, según Gortazar, es uno de los factores que explica que el País Vasco se haya situado, por primera vez en la historia de PISA, a la cola de España, con puntuaciones similares a Ceuta y Melilla tanto en lectura como en ciencias. Gortazar añade otra explicación: la universalización del modelo D (íntegro en euskera salvo Lengua castellana e Inglés) en una comunidad en al que solo el 18% de los estudiantes tienen el euskera como idioma materno. Estos alumnos obtienen, precisamente, resultados muy superiores en todas las asignaturas, según el último informe del Gobierno Vasco, hecho público hace escasos días.

"En las regiones españolas mejor puntuadas en PISA hay menos indisciplina, se otorga más importancia al conocimiento, se hacen dictados en clase, existe el valor del esfuerzo y no se ha eliminado la memoria" Ismael Sanz — Analista en Funcas y experto en educación

Qué hacen las comunidades líderes

Hay comunidades autónomas que bajan un poco, pero continúan liderando las primeras posiciones en el listado español. Son Cantabria, Asturias y Castilla y León. Ya llevan unas cuantas ediciones de PISA siendo las mejor puntuadas de toda España. Uno de los motivos que lo explica es la inercia y una histórica mayor alfabetización. Así lo asegura Ismael Sanz, analista en Funcas y experto en educación, que también pone encima de la mesa la mayor exigencia que hay en las aulas de esas comunidades. “Hay menos indisciplina, se da más importancia al conocimiento, se hacen dictados en clase, existe el valor del esfuerzo y la memoria no se ha eliminado”, destaca.

A ese listado premium de comunidades se une este año en PISA Madrid. Gortazar explica los motivos: una comunidad con un alto nivel educativo donde no hay abuso de la tecnología en las escuelas y con mucho capital humano, desde las familias hasta los docentes. Además, al contrario de lo que sucede en Catalunya y el País Vasco, los alumnos migrantes, fundamentalmente latinos, comparten el mismo idioma de la escuela.

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A la luz de los resultados, ambos expertos proponen dirigir la mirada a las raíces del aprendizaje y fomentar la lectura en las aulas y fuera de ellas. Sanz pone como ejemplo el plan de lectura emprendido por Reino Unido, un país que también consigue buenas posiciones en PISA. Gortazar también insiste en priorizar, desde primaria, la comprensión lectora (y la atención sostenida) y tener muy claro cuál debe ser el papel de la tecnología en la escuela y fuera de la escuela.