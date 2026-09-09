La Aemet certifica que el verano, con 61 días con temperaturas extremas, ha sido el más cálido de la historia

No solo es una sensación generalizada. Los datos así lo ratifican. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este miércoles de que este verano, en concreto los meses de junio, julio y agosto, ha sido el más cálido de la serie histórica en España, es decir, desde 1961. La temperatura media ha sido de 24,5 °C, lo que supone unos 0,3 °C más que en la temporada estival más tórrida hasta ahora, que fue el verano pasado. Año a año, se van superando récord, como llevan lustros advirtiendo los máximos expertos en cambio climático.

De hecho, los diez veranos más cálidos de la serie histórica se han producido en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos, desde 2015. La temperatura media este verano se ha situado 2,4 grados por encima del promedio del periodo 1991-2020.

El motivo son las altas temperaturas registradas a lo largo de los tres meses, pero especialmente durante las olas de calor, que ha habido cuatro y de larga duración. La AEMET ha registrado un total 61 días de temperaturas extremas, lo que supone también un nuevo récord. El año pasado hubo 36 días bajo condiciones de ola de calor -es decir, casi la mitad- y, en 2022, 41 días.

Las olas de calor

La primera ola de calor se registró entre el 20 y 27 de junio. Duró ocho días y afectó a 42 provincias, convirtiéndose así en la tercera ola de calor con mayor superficie afectada de la serie, tras las de julio de 2022 y julio de 2024. La segunda ola transcurrió entre el 2 y 24 de julio de 2026, abarcando 37 provincias. Fue la ola de calor más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C. La tercera ola de calor transcurrió entre el 28 de julio y el 20 de agosto, con 32 provincias afectadas.

Al mismo tiempo, las olas de calor de julio y agosto, con 23 y 24 días de duración respectivamente, se convirtieron en la tercera y segunda más largas desde, al menos, 1975, solo superadas por la ola de calor de julio de 2015, que duró 26 días.

Además, el calor comenzó mucho de los límites tradicionales del trimestre. A finales de mayo se registraron temperaturas propias del mes de julio en amplias zonas del país. Pero, además, en septiembre, ya en el otoño meteorológico, se ha registrado otra ola de calor que, provisionalmente, ha transcurrido entre los días 2 y 7, con seis jornadas, por lo tanto, de duración y 16 provincias afectadas. Es la quinta ola de calor que se produce en septiembre, tras las de 1987, 1988, 2006 y 2016. Finalmente, la AEMET destaca que en Canarias se ha producido, hasta ahora, una ola de calor en 2026: tuvo lugar entre el 1 y 5 de agosto y afectó a las dos provincias del archipiélago.

La mortalidad

Las altas temperaturas tienen muchos efectos, entre ellos un aumento de la mortalidad que también se incrementa, año a año. Según las estimaciones MoMo del Instituto de Salud Carlos III, durante el verano meteorológico -junio, julio y agosto- se han producido 5.111 muertes atribuibles a las altas temperaturas, un 117% más que en la media de 2015 a 2025. Se trata del verano con mayor mortalidad atribuible al calor desde 2015.

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El récord anterior para el periodo entre junio y agosto se produjo en 2022, con unas 4.653 muertes, de modo que 2026 lo supera en unas 458 personas, un 9,9% más.