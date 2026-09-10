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Del refuerzo escolar al alto rendimiento

Cuaderno de Pitágoras incorpora el cálculo mental para niños y prepara un programa para la PAU de Sociales

Profesorado de la academia Cuaderno de Pitágoras.

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Santiago

La academia Cuaderno de Pitágoras, que ofrece clases particulares en el Ensanche de Santiago de Compostela para alumnado de Primaria, ESO y Bachillerato desde hace años, busca reiventar la ‘pasantía’ de toda la vida. Como novedad, este curso en Cuaderno de Pitágoras llevarán a cabo el proyecto Aloha Mental Aritmetics, una herramienta de «desarrollo mental para niños, enfocada en el pensamiento lógico y especialmente conocido por el cálculo mental», explica su director, Gabriel Rey.

De volta ao cole 2026

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Además, la academia está trabajando para este curso 2026-2027 en un programa de alto rendimiento especializado en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la rama de Ciencias Sociais. ¿El motivo? «A lo largo de estos años hemos visto que Sociales tiene mucha demanda y muy poca oferta en cuanto a material de apoyo, refuerzo, actividades, etcétera», indica Rey. Por ello, el inicio de curso que plantean pone ya su foco en el final del mismo y en trabajar para obtener unos excelentes resultados en junio.

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