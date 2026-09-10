Flying Fun: inglés para bebés y empresas

La academia de inglés Flying Fun afronta el curso 2026-2027 con nuevas propuestas dirigidas a ampliar su oferta formativa y llegar a públicos de distintas edades. Entre las principales novedades se encuentra Babies Fun, un nuevo curso destinado a niños y niñas nacidos en 2024.

Además, la academia mantiene su programa Around The World, dirigido a niños de hasta 11 años, así como los cursos Teens y PET Fun para adolescentes y orientados a continuar avanzando en el aprendizaje del inglés durante las distintas etapas educativas.

De volta ao cole 2026 De volta ao cole 2026

La oferta se amplía además a los adultos con Travel English, un curso pensado para personas con un nivel básico de inglés que quieran desenvolverse con mayor soltura durante sus viajes. Las clases estarán centradas especialmente en el vocabulario y las expresiones que se utilizan habitualmente en situaciones relacionadas con los desplazamientos, desde aeropuertos y alojamientos hasta restaurantes o conversaciones cotidianas.

Una de las principales novedades de Flying Fun para este curso será, sin embargo, su salto al ámbito empresarial. La academia comenzará a ofrecer formación de inglés directamente en las empresas, desplazándose hasta las instalaciones de cada compañía para desarrollar programas adaptados a sus necesidades. La propuesta incluye formación ‘in company’, pero también talleres de team building y paquetes formativos diseñados a medida. Además, las empresas podrán acogerse a la posibilidad de realizar formación bonificada, una opción que busca facilitar la incorporación de estos programas dentro de los planes de formación de las compañías.

El inicio del curso llegará acompañado también de la puesta en marcha de Find Mochy, un juego en el que los niños tendrán que localizar a Mochy, la mascota de Flying Fun, en distintos establecimientos de Santiago.