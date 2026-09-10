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Incendio forestal

El incendio de Badajoz queda estabilizado y se desactiva el nivel 1

Los medios de extinción continúan realizando labores de remate y liquidación en la zona, con 11 intervinientes del Infoex y la colaboración de la Guardia Civil

Incendio en Benquerencia de la Serena.

Incendio en Benquerencia de la Serena. / Infoex

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L. C. B.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado a las 15.10 horas el nivel 1 de peligrosidad declarado este jueves por un incendio forestal en Benquerencia de la Serena (Badajoz).

El fuego se encuentra estabilizado, sin frentes activos que puedan provocar su avance, según la última actualización del dispositivo de extinción. Los efectivos continúan trabajando sobre el terreno en tareas de remate y liquidación.

En el operativo participan 11 intervinientes del Plan Infoex, distribuidos en dos unidades de bomberos forestales terrestres, además de un agente del Medio Ambiente y un técnico de extinción. El dispositivo cuenta asimismo con la colaboración de la Guardia Civil.

El nivel 1 había sido activado a las 14.30 horas debido a la afección del incendio a carreteras. En ese momento, el dispositivo movilizado estaba integrado por diez efectivos del Infoex y un medio aéreo.

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La evolución del incendio es ahora favorable, aunque los medios permanecen desplegados para completar las labores de extinción y evitar una posible reactivación.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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