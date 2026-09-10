Tanxugueiras alza su voz en 'La Revuelta' después del boicot en Palencia

Hace unos días el trío de cantantes formado Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro pasó por una situación por la cual ningún cantante ni artista quisiera pasar: el intento de boicot de un concierto suyo en Palencia por parte de personas irrespetuosas con ideologías de extremaderecha que participaban en la manifestación por la situación de Ceuta.

Las tres pandereteiras estuvieron presentes en el programa de David Broncano este miércoles 9 de septiembre en donde invitaron a reflexionar para acabar con el odio. «El odio hace mucho ruido, pero recibimos tanto amor de la gente de Palencia que al final tocamos». Pero, las cantantes piden a la población que «reflexione», ya que el asunto lo merece.

En el escenario de La Revueltael trío gallego estuvo acompañado por Michelle Jenner y Resines y, ante la escucha del presentador y el auditorio, las jóvenes de Tanxugueiras comentaron como fue la situación que pasaron en Palencia: «Fue una situación muy violenta. Pero un beso enorme a la gente de Palencia que nos apoyó muchísimo», expresaron las gallegas.

Además, el trío aprovechó para actuar. Interpretaron Canto de seitura de Fumaces así como la xota y muñeira de Mangueiro. También sonó Mentres brille. Tuvieron compañía en la música, ya que estuvieron con las pandereteiras AdeLina.

Tanxugueiras también tuvieron el honor de inaugurar el nuevo escenario de La Revuelta.

Broncano hablando en gallego

El toque de la noche lo dio David Broncano, que se ofreció a presentar el directo en gallego.

«Tanxugueiras en direito en Televisión Española presentan unha mezcolanza de tuto en folclore galego. O seu nome é ‘canto de Fumaces'», indicó el presentador con ayuda de las artistas.

Tanxugueiras en 'La Revuelta' / RTVE

Sobre el grupo indicó Broncano que es «sensacional» y añadió: «Este fin de semana en un pueblo de Palencia les boicotearon por cantar en gallego siendo ellas gallegas. Ya que no cantaron allí, está bien que en TVE canten en gallego Tanxugueiras».