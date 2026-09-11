La IA amplifica el acoso escolar: los alumnos la utilizan en uno de cada cuatro casos de bullying

La IA ha irrumpido con fuerza en las aulas, también como herramienta usada por algunos alumnos para acosar, humillar y vejar a otros. El acoso escolar de toda la vida, pero usando las tecnologías más punteras. Según un nuevo informe de las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR, casi uno de cada cuatro estudiantes (el 23,5%) usa la inteligencia artificial para cometer ciberbullying, 9,3 puntos porcentuales más que en el curso anterior.

El informe, realizado con una muestra de 9.127 alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO y 412 profesores, revela que el acoso escolar, ya sea presencial o por medios digitales, ha crecido ligeramente, pasando del 12,3% al 14,1% el porcentaje de estudiantes que afirma que él o alguno de sus compañeros está sufriendo hostigamiento. El acoso presencial es referido por el 7,9% y el ciberbullying por el 3%. La tendencia detectada coincide con los datos aportados este jueves por la Fiscalía General del Estado, que en su memoria anual indica que los delitos de acoso han subido un 17,6%.

El estudio de ANAR revela, además, que hay una cronificación de los casos. Un 27,6% de la muestra indica que el hostigamiento dura más de un año en el caso del presencial, frente al 41,2% que considera que dura meses y el 31,2% que opina que dura semanas. Para el ciberbullying, el 22,8% del alumnado cree que la situación se perpetúa más allá del año (con un crecimiento de 7 puntos porcentuales frente al año anterior), el 33,3% meses y el 43,9%, semanas.

“Esta persistencia en el tiempo del acoso escolar y el ciberbullying, nos hacen ver que la agresividad y la violencia parecen estar cronificándose en las actitudes de muchos menores, lo cual es tremendamente preocupante”, indica Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

Raza, aspecto u orientación sexual

Según los encuestados, el acoso lo cometen fundamentalmente los compañeros de clase (66,7%, en un porcentaje que crece 8,4 puntos porcentuales en un año) y los motivos aludidos para el ataque son el aspecto físico (78,9%), el origen, la raza o la religión (54,9%) o “las cosas que hace o dice” (50,3%). Para los alumnos de secundaria, la orientación sexual y los problemas personales (psicológicos, de discapacidad, etc.) de la víctima también son un motivo frecuente de acoso.

En acoso presencial, las formas de agresión más frecuentes son los insultos, motes y burlas (86,4%), seguida por el aislamiento (43,5%). Con respecto al año anterior, crecen estos insultos, motes y burlas, pero también otras formas de hacer daño como la difusión de rumores, los golpes y patadas, y el robo y rotura de objetos.

Por su parte, en el ciberbullying, la difusión de rumores o información falsa se produce en el 71% de los casos, grabar y publicar agresiones físicas en el 59,5% y enviar mensajes amenazantes o abusivos en el 54,2%. En secundaria, en segundo y tercer lugar se encuentran: enviar mensajes amenazantes o abusivos y fingir ser otra persona; mientras que en primaria: grabar y publicar agresiones físicas y enviar mensajes amenazantes o abusivos.

Videojuegos o vídeos falsos

Los canales por los que se produce el ciberbullying son mayoritariamente Whatsapp (78,4%), TikTok (65,6%) e Instagram (50,4%). En primaria, en mayor medida que en secundaria, se ejerce acoso a través de videojuegos.

En cuanto a la IA, las chicas suelen ser las acosadas (el 60,3%) y se utiliza principalmente para crear videos falsos, ya sea a partir de la manipulación de audio/voz de un compañero/a (79,5% de los casos) o de la manipulación de fotos (57,5%).

Para Benjamín Ballesteros, director técnico y portavoz de Fundación ANAR, “es esencial formar adecuadamente a los menores de edad en el uso adecuado de la Inteligencia Artificial, ayudándoles a identificar los peligros de incurrir en actividades delictivas”.

En general, los alumnos identifican bien qué es el acoso y cómo responder, pero casi de uno de cada tres sigue no considerando cómplice a quien difunde contenidos humillantes (30%) o no comunica un caso de acoso por temor a las represalias (27,7%).

No obstante, cabe destacar también el aumento de la implicación de los compañeros de las víctimas para frenar u oponerse al acoso escolar. Un 59,2% de los alumnos afirma que los compañeros sí actúan, lo que supone un aumento del 7,1 puntos con respecto al curso anterior.

Opinión del profesorado

También crece la percepción que tienen los alumnos de que los profesores sí actúan contra el trata vejatorio. El 75,9% cree que sí se implican, lo cual representa 11 puntos porcentuales más que en el año anterior. Entre el profesorado crece la percepción de que los centros escolares actúan adecuadamente ante el acoso escolar (así lo manifiesta un 37,7%), dato que supone 5,2 puntos más que el curso previo.

Desde la perspectiva de los profesores, los aspectos decisivos para que un alumno se al acoso son la presión del grupo (89,3%), el uso indebido de las nuevas tecnologías y redes sociales (87,9%), la normalización de la violencia (87,4%) y la falta de respeto a las diferencias (87,1%). Destaca el incremento de la importancia que otorgan a los modelos educativos familiares actuales, con una subida de 8,5 puntos porcentuales.

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Las personas que acosan se caracterizan, en opinión de los profesores, por un sentimiento de superioridad (81,9%), su carácter agresivo e impulsivo (76,2%) y por sufrir problemas familiares (75,4%).