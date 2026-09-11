La fiscalía eleva a 30 las agresiones sexuales en Ceuta, el 40% de las víctimas son niñas migrantes no acompañadas

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, en una reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en las que ambas se han mostrado de acuerdo en acelerar el traslado a la Península de los niños y niñas que han llegado a Ceuta desde la entrada masiva y no está acompañados, ha detallado que desde finales de junio se han abierto 30 procedimientos debido a agresiones sexuales a mujeres migrantes. El 40% de las víctimas son niñas que han llegado a la ciudad autónoma sin la compañía de sus progenitores.

A principios de septiembre, según detalló la Fiscalía de Ceuta, eran 23 el número de agresiones sexuales registradas en Ceuta desde la entrada masiva desde Marruecos, por lo que la cifra ha aumentado hasta 30 en apenas 10 días. De hecho, Peramato y Rego han coincidido en que las niñas son las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, según ha informado la fiscalía tras el encuentro.

Ante ello, Rego ha informado a la Fiscal General del Estado de que el Gobierno ha habilitado 500 plazas en la Península para que se pueda realizar el traslado de niños y niñas migrantes en el menor tiempo posible. Según la ministra, el traslado “contribuiría a garantizar unas condiciones adecuadas para su atención y bienestar y, al mismo tiempo, permitiría aliviar la situación que atraviesa la ciudad autónoma”.

Peramato, por su parte, ha explicado algunos detalles del decreto dictado por el Ministerio Público el pasado 7 de agosto, en el que se recoge una serie de pautas de actuación para asegurar la protección de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta. En el decreto, la Fiscal General dispone que los fiscales delegados de menores deberán actuar “en caso de que la entidad pública de la comunidad autónoma de destino rechace o muestre reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva de los menores que por reparto le correspondan” una vez tengan conocimiento de la resolución de traslado.

El interés superior

Ambas han coincidido, además, según ha informado el Gobierno, en que cualquier actuación vinculada a la infancia migrante debe llevarse a cabo “preservando con todas las garantías el interés superior de niños y niñas y garantizando el pleno ejercicio de sus derechos”. Durante la reunión también se han abordado las dificultades, expuestas en distintas memorias de la Fiscalía, para llevar a cabo procesos de reagrupación familiar en Marruecos.

Por otro lado, en la reunión ambas han abordado el incremento de la delincuencia juvenil y el importante crecimiento de los delitos cometidos por menores de 14 años, que recoge la memoria de la Fiscalía publicada este jueves. Tal y como manifestó Peramato en su discurso en el acto de Apertura del Año Judicial, entre las conductas juveniles que suscitan mayor preocupación de los fiscales se encuentran la violencia intrafamiliar, los delitos de lesiones, las agresiones contra la libertad sexual y los ilícitos relacionados con el uso indebido de tecnologías.

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En este sentido, Peramato y Rego han analizado el proyecto de ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que se tramita actualmente en el Congreso. Según la Ministra, la nueva ley pondrá el foco en la regulación de los espacios digitales para garantizar que sean seguros para la infancia y la adolescencia.