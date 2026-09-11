Las tiendas de Santiago que se encargan de vestir la vuelta al cole

La vuelta al cole no empieza únicamente con libros y cuadernos. En muchos hogares de Santiago, septiembre también obliga a renovar uniformes, buscar el mandilón adecuado y dejar cada prenda preparada y marcada. Entre tiendas de moda infantil, grandes superficies, mercerías y negocios especializados en bordado y personalización, la ciudad ofrece distintas opciones para equipar a los más pequeños y adaptar cada prenda a las exigencias de los centros y a las necesidades de las familias. Hacemos un listado para aquellos padres que se encuentren ultimando el mandilón o uniforme escolar.

1. Patucos & Co

Patucos & Co, en Conxo, es una de las opciones más específicas para quienes buscan resolver de una vez la compra del mandilón y su personalización. Esta boutique de moda infantil incluye entre su oferta los mandilones escolares personalizados, bordados, además de ropa y complementos infantiles. Por tanto, ofrece la posibilidad de adquirir la prenda y encargar su personalización con el nombre del niño en el mismo comercio. El negocio tiene una trayectoria de más de dos décadas.

Patucos & Co / Páxinas Galegas

2. Hilar Fino

En Hilar Fino, la mercería situada en Área Central, la vuelta al cole pasa especialmente por la personalización del mandilón y de la ropa escolar. El establecimiento cuenta con una sección específica dedicada al inicio del curso y ofrece diferentes opciones para identificar las prendas, entre ellas letras bordadas termoadhesivas, letras de tela, botones y otros elementos para marcar la ropa. Entre sus productos destacan unas pequeñas letras bordadas de 1,5 centímetros, disponibles en colores habituales en los uniformes escolares y diseñadas específicamente para colocar nombres en mandilones y otras prendas con poco espacio.

Interior de Hilar Fino / Hilar Fino

3. Bordados Lúa

En la rúa das Cancelas, Bordados Lúa ofrece otra alternativa para quienes buscan personalizar las prendas antes de regresar a las aulas. Especializado en trabajos de bordado tanto para particulares como para empresas, el establecimiento incluye entre sus ámbitos de trabajo la indumentaria escolar y los uniformes, además de ropa laboral y prendas deportivas. El negocio trabaja el bordado sobre distintos tipos de material textil, por lo que se presenta como una opción para personalizar las prendas escolares una vez adquiridas.

Uno de los trabajos de Bordados Lúa / Bordados Lúa

4. El Corte Inglés

En Rúa do Restollal, representa la opción más orientada a quienes necesitan comprar el uniforme oficial completo de un centro. La compañía cuenta con un servicio específico de uniformidad escolar y un buscador que permite localizar las prendas por colegio y localidad. Para Santiago aparecen actualmente uniformes de centros como Cluny, Compañía de María, Nuestra Señora de los Remedios o La Milagrosa, con prendas que van desde polos, pantalones, faldas, jerséis y chándales hasta el propio babi o mandilón escolar. Por ejemplo, el catálogo de Cluny incluye varios modelos de babi; el de Compañía de María, un babi estampado; Nuestra Señora de los Remedios ofrece babis de colegio y de uniforme; y La Milagrosa cuenta con un babi de cuadros vichy.

Su principal ventaja es que permite reunir en un solo lugar prácticamente toda la equipación exigida por determinados centros.

Fachada de El Corte Inglés de Santiago / ECG

5. Doña Camiseta

Ubicada en la avenida de Rosalía de Castro, esta tienda es otra de las opciones de Santiago para preparar el mandilón de cara al inicio de curso.

Fachada de Doña Camiseta / Páxinas Galegas

El establecimiento vende mandilones escolares y ofrece la posibilidad de bordarlos y personalizarlos, de manera que la familia puede adquirir la prenda y dejarla lista en el mismo negocio. Especializado en personalización textil, el local trabaja con técnicas como el bordado, la serigrafía digital y la sublimación, lo que permite adaptar las prendas a distintas necesidades y acabados.