El piloto de F1 Valterri Bottas tiene tapa favorita: es un producto típico de Galicia y no es el pulpo

La Fórmula 1 ha regresado a Madrid 45 años después. Los monoplazas más rápidos del mundo han vuelto a correr, desde el pasado viernes, por las calles de la capital española. Lo han hecho en un nuevo circuito urbano construído para la ocasión —bajo el nombre de Madring— que, este domingo, alberga su primera carrera en el campeonato del mundo de Fórmula 1.

Una nueva prueba del mundial muy exigente para los pilotos debido al diseño del trazado, en el que destaca la llamada Monumental, una curva peraltada de 500 metros de longitud y 14 grados de inclinación. Una dificultad que no solo se ha podido ver en las numerosas salidas de pista y diversos accidentes que se han producido a lo largo de los entrenamientos previos a la carrera, también se ha podido escuchar de boca de los pilotos.

Las mejores imágenes de la clasificación del GP de España, en Madrid. / José Luis Roca / EPC

Eso sí, estos no solo han hablado de la dificultad que supone esta nueva cita, también de la gastronomía española. Los primeros en hacerlo fueron el finlandés Valtteri Bottas, que defiende los colores del equipo rookie Cadillac, y el brasileño Gabriel Bortoleto, piloto de Audi.

Ambos, en la rueda de prensa del jueves, le recordaron al español Carlos Sainz, que estaban buscando el jamón que les había prometido Sainz antes de este fin de semana de carrera. «Necesito un poco», le recriminó Valtteri Bottas entre risas.

‘Fan’ de los pimientos de Padrón

Esta no fue la única referencia a la gastronomía española que hizo el corredor finlandés a lo largo del fin de semana. Y es que, en un evento previo a la carrera organizado por la Fórmula 1 para acercar los pilotos a los fans, este fue preguntado junto a su compañero de equipo, Checo Pérez, y el asturiano Fernando Alonso por su tapa española favorita.

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Alonso escogió el jamón, Checo la tortilla, un plato que incluso Bottas aprendió a hacer, pero el piloto finlandés no dudó en escoger un producto típico de Galicia, los pimientos de Padrón.