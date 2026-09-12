Santiago se convierte en un cluedo en vivo: un asesino, nueve pruebas y una noche para sobrevivir

La noche del 26 de septiembre, la zona vieja de Santiago se transformará en un gigantesco tablero de Cluedo en el que no faltará de nada: un crimen por resolver, nueve pruebas repartidas por distintos puntos de la ciudad y enemigos dispuestos a impedir que los participantes descubran la verdad. Bajo el nombre de ‘A Raposa do Aire’, el casco histórico acogerá un juego de supervivencia nocturno ideado por Sandra Villaverde, propietaria de la juguetería educativa Escondi-T; Patricia Chesa, coordinadora de Cruz Vermella Xuventude Santiago; y María Reynolds, encargada de la academia de inglés Flying Fun. La iniciativa, impulsada por Cruz Vermella Xuventude Santiago y con el apoyo del Concello y Em-Rede, celebra este año su segunda edición, después de que en 2025 se organizase, con gran éxito, una experiencia similar en la Cidade da Cultura.

Varias personas disfrazadas en el survival del año pasado / CEDIDA

El juego arrancará a las 22.00 horas en la Praza da Quintana y tendrá como punto de partida el asesinato de John Gifford, un periodista inglés que se encontraba en Santiago investigando la leyenda de ‘A Raposa do Aire’ y la posible existencia de un antiguo culto vinculado a ella. Los participantes asumirán el papel de investigadores y deberán reconstruir lo sucedido a través de las pistas y pruebas que encontrarán a lo largo del recorrido, con un objetivo añadido: regresar 'con vida' a la Quintana antes de las 00.30 horas. «Cada pista estará escondida en un enclave muy concreto de la ciudad y nuestro objetivo ha sido siempre educativo, es decir, que con cada una se aprenda algo sobre la historia de Santiago», explica Sandra Villaverde.

Las pruebas

Todos los participantes, que deberán tener más de 12 años, se reunirán inicialmente en la Praza da Quintana, donde les recibirá una ambientación especialmente enigmática. Antes de comenzar, dispondrán de un kit de supervivencia con un mapa y las instrucciones de la actividad, que deberán haber recogido previamente en alguno de los comercios locales colaboradores, es decir de Em-Rede, o en Cruz Vermella.

Voluntarios de Cruz Vermella Xuventude creando las máscaras en Escondi-T / CEDIDA

La experiencia se desarrollará por grupos y quienes se inscriban de forma individual serán incorporados a uno. El recorrido será libre y no habrá un orden establecido para resolver los retos, con el objetivo de evitar bloqueos. «Si te atascas en una prueba, puedes pasar a otra e incluso no tienes que completarlas todas», explica Sandra Villaverde. De hecho, para regresar ‘con vida’ a la Quintana no será necesario superar las nueve. Sí habrá, sin embargo, un incentivo para quienes lo consigan: los 20 primeros participantes que lleguen con todas las pistas resueltas recibirán un kit de productos de los comercios participantes. Además, en cada localización encontrarán un personaje encargado de introducir y explicar el reto correspondiente.

Cultistas que te cazan

Los participantes asumirán el papel de investigadores con una doble misión: resolver las pistas que les permitan esclarecer el asesinato y, al mismo tiempo, evitar a los cultistas que los perseguirán en plena noche por las calles de Compostela. Estos personajes, interpretados por voluntarios de Cruz Vermella Xuventude, serán fácilmente reconocibles por sus máscaras, disfraces y un pañuelo rojo, frente al amarillo que llevarán los investigadores.

Si uno de los participantes es atrapado por un cultista, tendrá dos opciones: abandonar la actividad o pasarse al bando enemigo. En este último caso, cambiará su pañuelo amarillo por uno rojo y continuará la noche convertido en perseguidor.

Un trabajo de meses

Sandra Villaverde revela que la idea comenzó a tomar forma ya en el mes de febrero. El nivel de detalle con el que se ha construido este survival es tal que la organización ha llegado incluso a recrear el cuaderno de John Gifford, el periodista cuyo asesinato da origen a la trama. «Casi hemos escrito media novela», bromea Villaverde.

La creación de los complementos es un trabajo de semanas / CEDIDA

Buena parte de la escenografía también está siendo elaborada a mano. En Escondi-T se diseñan algunas de las máscaras, mientras que el resto de elementos se preparan en las dependencias de Cruz Vermella. «Es un trabajo brutal. Queremos que los participantes se crean de verdad que son investigadores y que están dentro de una auténtica novela negra», dice. Para lograrlo, no faltarán los detalles: las tres organizadoras se vestirán de forenses para recrear la investigación del crimen y habrá incluso máquinas de humo para reforzar la ambientación.

Cómo participar

El plazo de inscripción ya está abierto y las plazas pueden reservarse a través de la web cercadeti.cruzroja.es. El precio es de 5 euros por persona y, según explican desde Cruz Vermella, toda la recaudación se destinará a proyectos de intervención e inclusión social de la entidad.

Durante dos horas y media, Compostela dejará de ser solo escenario para convertirse en parte de la historia: habrá pistas ocultas, personajes al acecho y un crimen por resolver antes de regresar a la Quintana.