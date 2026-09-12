Tejas Verea abre las puertas de su fábrica de Mesía a las familias de los empleados en una gran fiesta de convivencia con 120 invitados

Tejas Verea, referente en la fabricación de tejas y en soluciones integrales para cubiertas, quiere ser, además de una empresa líder en su sector, algo así como una gran familia para su gente. Y dentro de esa filosofía montó este sábado una iniciativa singular y sorprendente a partes iguales: abrió las puertas de su fábrica de Mesía a sus trabajadores y familiares para organizar una gran jornada de convivencia.

Bajo el nombre de Festella, Tejas Verea reunió a 120 personas con el objetivo de acercar la empresa a las familias y reforzar los vínculos entre las personas que forman parte del equipo. De ese modo, la iniciativa permitió a las familias conocer de primera mano el lugar y el entorno en el que trabajan sus familiares, descubrir cómo es el día a día de la fábrica y acercarse al proceso productivo de una empresa, que lleva cerca de seis décadas fabricando tejas cerámicas en Galicia y apostando por generar empleo y riqueza en un entorno rural.

Al mismo tiempo, Festella transformó el espacio habitual de trabajo, del que salen 50 millones de tejas al año, en un lugar diferente para los trabajadores, ya que pudieron conocerse también en un plano más personal. Con esta iniciativa, Tejas Verea fomenta unas relaciones más cercanas entre los miembros de su plantilla, contribuyendo a reforzar la confianza, la comunicación y la cohesión del equipo.

Una jornada para conocer la fábrica y compartir en familia

La celebración comenzó a las 11.00 horas con un desayuno conjunto, que dio paso a diferentes sesiones de visitas a la fábrica dirigidas a las familias de los trabajadores. Durante los recorridos pudieron conocer las instalaciones de Tejas Verea y acercarse al trabajo que se desarrolla diariamente en la planta de Mesía.

La programación continuó con una sesión vermú amenizada con música en directo, además de juegos y propuestas de entretenimiento para todas las edades. Al mediodía, trabajadores y familiares compartieron una churrascada en las propias instalaciones de la empresa.

Como cierre de la jornada se celebró un bingo solidario, en el que se sortearon diferentes productos certificados por Galicia Calidade, marca de garantía de la que también forma parte Tejas Verea, empresa fundada en 1967 y que emplea a 70 trabajadores.

Con la celebración de Festella, Tejas Verea refuerza su apuesta por crear espacios que trasciendan el ámbito estrictamente laboral y que contribuyan a fortalecer el sentimiento de pertenencia y los vínculos entre trabajadores, familias y empresa, poniendo a las personas que forman parte de la compañía en el centro de la jornada.