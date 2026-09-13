Incidente
Un bote de gas pimienta en un autobús obliga a hospitalizar a dos mujeres en Valladolid
El incidente afectó a seis personas y provocó el desalojo del vehículo
EFE
La activación accidental de un bote de espray de gas pimienta, sin intencionalidad, por parte de dos menores que viajaban en un autobús urbano de Valladolid, obligó en la madrugada de este domingo a desalojar el vehículo, con al menos seis personas afectadas y dos mujeres trasladadas al hospital Clínico de la ciudad.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han explicado a EFE que se ha tratado de algo accidental, ya que una de las menores pasó el bote de gas pimienta a otra, que lo activó sin ser consciente de las consecuencias y sin intención de causar daño.
A causa del incidente, el autobús nocturno de Auvasa tuvo que ser desalojado, con seis personas atendidas según la policía local y el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.
Dos mujeres, de unos 25 y 30 años, según el 1-1-2, fueron trasladas finalmente al Clínico de Valladolid.
Fuentes de la policía municipal han sostenido, en declaraciones a EFE, que ha sido algo accidental y que una menor de 16 años ha comparecido para explicar lo sucedido, tras el aviso a sus padres.
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