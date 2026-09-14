Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FurtivismoCastaña híbdridaJosé Manuel López TuñasA Merced de ConxoBorja Verea
instagram

SEGURIDAD VIAL

Cuadruplica el máximo de alcohol para conducir y dice a la Policía que fue por el gazpacho

El conductor justificó ante los agentes su positivo en el control de alcoholemia alegando que el vinagre presente en el gazpacho consumido pudo alterar el resultado de las pruebas

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / C. LEÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Sevilla

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha denunciado al conductor de un vehículo que multiplicaba por cuatro la tasa máxima de alcohol, que, tras realizar la prueba, aseguró a los agentes que no había bebido, y que el problema era el vinagre del gazpacho que había tomado.

En sus redes sociales oficiales, la Policía ha informado de que los agentes interceptaron al citado conductor tras observar cómo circulaba realizando maniobras extrañas, sin utilizar el cinturón de seguridad y haciendo uso manual del teléfono móvil.

Al identificarlo, los agentes apreciaron síntomas evidentes compatibles con el consumo de alcohol, por lo que fue sometido a las correspondientes pruebas de alcoholemia, y arrojó un resultado de un miligramo de alcohol por litro de aire espirado, multiplicando por cuatro el máximo permitido de 0,25, además de que el umbral penal se sitúa en 0,60.

Tras comunicarle el nivel que había arrojado, el conductor, disconforme con el resultado, aseguró a los policías que solo había tomado gazpacho, y que el vinagre con el que se elabora le habría subido el nivel de alcohol en sangre.

Noticias relacionadas

Tras esta explicación, fue informado de los derechos que le asistían como investigado, no detenido, por un presunto delito contra la seguridad vial, que se castiga con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del carnet de conductor de uno a cuatro años, lo que se determinará en un juicio rápido.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llegan de Gran Canaria con sus dos hijos de 3 y 4 años para hacer el Camino tras una depresión y acaban siendo 'el aliento' de otros peregrinos
  2. Muere ahogado en una playa de O Grove Carlos Nieves, histórico concejal del PSOE de Santiago que estuvo 24 años en Raxoi
  3. Fallece el exalcalde de Negreira José Manuel López Tuñas
  4. La ruta favorita de Jesús Calleja para desconectar en Galicia: aldeas prerromanas y naturaleza a más de 1.000 metros de altura
  5. Pierde la vida un motorista en Carnota al salirse de vía a la altura de As Paxareiras
  6. La preocupación de una orquesta gallega por el futuro de las verbenas: «¿De qué sirve el relevo generacional si no hay público?»
  7. Gonzalo Míguez, profesor de Física Atmosférica en la USC: 'Si cambia el clima, tendrá que cambiar nuestra forma de cultivar
  8. Beatriz Romero, intérprete de signos de Rozalén, en Santiago: 'Cada vez más personas sordas se interesan por la música»

María Lago esíxelle á Conselleira de Política Social “unha solución urxente á falta de persoal na Escola Infantil de Muros”

María Lago esíxelle á Conselleira de Política Social “unha solución urxente á falta de persoal na Escola Infantil de Muros”

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Santa Minia de Brión 2026: Luar na Lubre, Olympus y Finisterre en la primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Galicia

Santa Minia de Brión 2026: Luar na Lubre, Olympus y Finisterre en la primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Galicia

La industria cárnica lleva a los sindicatos ante la Audiencia Nacional por el bloqueo del convenio que se aplica en Galicia: “Incumplen su deber de negociar de buena fe”

La industria cárnica lleva a los sindicatos ante la Audiencia Nacional por el bloqueo del convenio que se aplica en Galicia: “Incumplen su deber de negociar de buena fe”

Producir leche puede costar hasta cinco céntimos más por litro en Galicia

Producir leche puede costar hasta cinco céntimos más por litro en Galicia

O BNG reclama unha execución coordinada da ampliación do polígono e da circunvalación de Carballo

O BNG reclama unha execución coordinada da ampliación do polígono e da circunvalación de Carballo

Dos jóvenes acaban en el hospital tras sufrir violentas agresiones en las fiestas de A Mercé de Conxo

Dos jóvenes acaban en el hospital tras sufrir violentas agresiones en las fiestas de A Mercé de Conxo
Tracking Pixel Contents