El Centro de Arte Fundación María José Jove participa en la bienal Mostra Espanha de Lisboa

El Centro de Arte Fundación María José Jove (FMJJ) avanza en su internacionalización con su participación, desde este lunes 14 de septiembre, en la bienal Mostra Espanha, inaugurada ayer en Lisboa por los ministros de Cultura de España y Portugal.

Dos piezas clave de la colección permanente del Centro de Arte FMJJ firmadas por Maruja Mallo, 'Basuras' (1930) y 'Naturaleza viva' (1943), forman parte del programa Obras Convidadas: um diálogo entre Joaquín Sorolla e Maruja Mallo, una iniciativa de Mostra Espanha 2026 que exhibe de manera temporal, en instituciones portuguesas, piezas singulares procedentes de museos o colecciones españolas.

Así, mientras que en el Museu de Arte Contemporânea – MAC/CCB de Lisboa se pueden visitar ambas obras de la creadora vanguardista, en el Museu de Arte Contemporânea do Chiado se pueden observar Pescadoras valencianas (1915), procedente del Museo Sorolla. Ambas exposiciones, que han contado con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), se podrán visitar hasta el 29 de noviembre.

La directora del Centro de Arte FMJJ, Susana González, ha asistido esta mañana a la inauguración de la bienal, en la qune han participado el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, y la ministra de Cultura, Juventud y Deporte de Portugal, Margarida Balseiro Lopes.