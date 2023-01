“Cuando escribes para exorcizar a tus demonios, tienes que estar preparado para que te juzguen”

En la vida existen tres tipos de personas: las que caen y se levantan, las que caen y se quedan en el suelo, y las caen, se levantan, vuelven a caer y se levantan de nuevo. En este tercer perfil se encuentra Carmen Ferrer, una zaragozana-gallega, que ha escrito su primer libro Memorias de Cenicienta, y que lo ha hecho con coraje, fuerza y total confianza. Su trabajo es autobiográfico y en él cuenta toda su vida, siendo un accidente que sufrió a los seis años y medio, el hilo conductor. “Me caí por el hueco de la escalera de un cuarto piso. Los médicos me daban 12 horas de vida y al final aquí estoy, y sin secuelas”, cuenta la autora a EL CORREO GALLEGO.

Pero eran otros tiempos y el miedo de sus padres a que volviese a sufrir un accidente semejante, marcó su infancia y adolescencia. Y es que Carmen no salía de casa, ni siquiera acudía al colegio como el resto de sus hermanos. “Toda esta sobreprotección me invalidó”, relata la escritora. Pero Carmen, de naturaleza brava y decidida, logró sacar el graduado escolar en un examen, estudió el bachillerato después de casarse con el que fue siempre su marido hasta que falleció, y llegó a la Universidad. Casi nada.

Todo esto y mucho más es lo que nos espera dentro de Memorias de Cenicienta, un libro editado por Círculo Rojo, que desea “le sirva de algo a quien lo lea, pase lo que pase, siempre hay salida. Al final siempre sale el sol y hay que ser fuertes y no dejarse pisotear”, anima. Esta obra suscita profundas emociones al lector, en palabras de su propia autora “puede ser dura”. De hecho, cuenta entre risas, “hay un amigo que la tiene en su mesilla de noche y que dice que la va leyendo a los pocos porque le entra la ansiedad al descubrir lo mal que lo pasé”, relata con humor, porque eso sí, la simpatía que no falte. “Lo que no te mata, te hace más fuerte”, recuerda, un dicho que, desde luego, Carmen lleva por bandera.

Ferrer ahora es escritora, sí, pero es que además es interiorista (tiene una licenciatura), ha sido profesora de Hatha yoga en Panamá, donde vivió 40 años tras irse de Santiago, pinta (la portada de su novela es un dibujo propio), canta ópera. Es un torbellino humano, y precisamente esa personalidad arrolladora es la que le ha llevado a la escritura. “Desde hace 12 años vivo de nuevo en Santiago y aquí, antes de la pandemia, hacía de todo”. Y es que acudía a clases de tango, de pintura, guitarra, cantaba en el Coro PromÓpera... y de golpe tuvo que quedarse en casa, y completamente sola. “Pasé las dos peores navidades de mi vida”, rememora. “No podía quedarme parada, así que decidí escribir mi historia y lo hice de golpe, sin esquemas previos”. Un 8 de marzo de 2020 Carmen se embarcó en el mundo de la escritura y de esa aventura surgió su ópera prima, que quedo terminada en julio de 2022.

Para adentrarse en este mundo, que en ese momento le era completamente desconocido, decidió inspirarse en algunos de sus autores favoritos. “Cuando empecé estaba leyendo la novela Yo, Julia, de Santiago Posteguillo y me gustó la distribución, sin capítulos, y eso hice en la mía”, admite.

Finalmente, Carmen apostó por la autoedición. “Creo que es la mejor manera de sacar tu libro. Confié en Círculo Rojo y estoy muy satisfecha, de hecho, mi caso ha animado a alguna amiga a hacer lo mismo”, cuenta.

La zaragozana revela que todavía quedan muchísimas anécdotas por contar, tantas que dan para una segunda parte (y eso que el libro tiene 500 páginas). Incluso le ha pasado por la cabeza la posibilidad de hacer otras obras más cortas, pero de momento, todas son ideas sin madurar. “Este año me voy a dedicar de lleno a promocionar Memorias de Cenicienta. Me encanta viajar, por lo que tengo pensado ir a las ferias del libro. Quiero que la gente lo lea, porque muchas personas tienen miedo a decir las cosas que le pasan y es sanador”. “Soy consciente de que cuando escribes para exorcizar tus demonios, tienes que estar preparado para que te juzguen, pero no me preocupa”, sentencia.

Su primer libro puede comprarse en Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés y en varias librerías locales. Carmen Ferrer es una luchadora nata, una superviviente. Su historia, sus batallas, serán, cuanto menos, reveladoras. Memorias de una Cenicienta es una mano amiga que enseña que del sufrimiento se sale, y que la vida puede ser maravillosa. Todo es cuestión de voluntad.