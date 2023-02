El pelo afro, la última frontera del racismo

El estreno de Black Panther, la película de superhéroes de Marvel, fue un éxito global en 2018. Es, según la revista Forbes, la tercera cinta más taquillera de la historia. Pero no es esto lo que le hará aparecer en los libros: fue la primera superproducción de Hollywood que creó un mundo para la pantalla habitado, casi al completo, por mujeres negras con pelo afro. Y lo importante no fue que lo presentase como algo bonito, sino, sobre todo, como algo normal. “Mientras crecía en los 80 en Irlanda, nunca veía a nadie que tuviera el pelo como yo en la calle. Tampoco ninguna clase de representación en películas o en la televisión”, comenta Emma Dabiri (Dublín, 1979). La autora, de padre nigeriano y madre irlandesa, se crio escuchando que tenía “mal pelo” por ser este de rizo muy apretado y con forma elíptica. Lo que comúnmente se llama pelo afro. Le costó media vida obviar que su pelo es diferente y dejar de luchar contra su naturaleza. Esta socióloga, profesora universitaria, académica y locutora de radio y televisión es quien firma el ensayo No me toques el pelo. Origen e historia del cabello afro, que Capitán Swing acaba de publicar en España.

La razón para dedicar su ensayo al pelo es que éste “tiene un poder simbólico en todas las culturas y un impacto inmenso en cómo la gente se ve y se siente”, explica Dabiri. “Pero específicamente las personas negras sufren una discriminación adicional por el cabello”. Puedes tener la tez algo más clara o los rasgos faciales europeos, pero el pelo afro sigue siendo determinante para que una persona negra sufra racismo. Dabiri cita algunas investigaciones en su libro que concluyen que es la última barrera de discriminación. “Sufrimos incluso discriminación legal, en el sentido de ser excluidos sistemáticamente de la escuela, como está ocurriendo ahora en Reino Unido, o ser tratados como criminales constantemente”.

Dabiri se refiere a una realidad del país en el que reside: a pesar de tener una legislación para evitar la discriminación racial desde 2010 que recoge medidas contra la exclusión por el color de la piel, no contempla nada específico en relación al pelo. Y algunas familias llevan años denunciando que las normas de las escuelas en relación al aspecto físico se refieren a llevarlo recogido, pero no se permiten las trenzas afro y otros peinados específicos para un tipo de pelo que crece hacia arriba, no hacia abajo. Llevar el pelo de manera natural se convierte así en una reivindicación política, y esto provoca una reacción, racista, en contra. Cuando su marido Barack dejó la presidencia de EE UU, Michelle Obama no solo dejó de alisarse el pelo y adoptó un peinado afro, que mantiene en la actualidad, sino que contó en público que durante la presidencia escondió la naturaleza de su pelo para no provocar problemas que distrajeran la atención de la opinión pública. “Es interesante que dijera algo así”, asiente Dabiri. “Probablemente si ella se hubiese dejado su pelo natural, Obama no habría llegado a la presidencia. Se les habría percibido como una amenaza, como extremistas, cuando realmente son parte del sistema liberal. Aunque quisieran avanzar en algunos derechos, no querían luchar contra él”.

Apropiación cultural. Cuenta Dabiri en su libro que para ella fue liberador ver aparecer a la cantante Lauryn Hill en la película Sister Act II. Era la primera vez que veía en pantalla a una mujer con el mismo pelo que ella y que, además, era considerada guapa. La representación, explica, es importante. Sobre todo, para las niñas que crecen odiando su pelo porque no consiguen alcanzar un único e imposible ideal de belleza. Aunque no hay que engañarse: es importante, pero no suficiente. Que estrellas como Beyoncé se muestren públicamente con su pelo natural en lugar de llevarlo rubio y alisado no significa ganar la batalla. “Yo creo que es muy cínico que se intente apropiar de los símbolos de la lucha negra, lo hace porque está de moda, porque beneficia a su marca y le puede ayudar a su imagen, pero no hay profundidad en su propuesta”.

No me toques el pelo toma su título de una expresión habitual de las mujeres negras, particularmente las que viven entre blancos. Es difícil pasar los dedos a través de los cabellos y los acercamientos terminan resultando dolorosos. Solange Knowles (hermana de Beyoncé y también cantante) usó esa misma frase en una canción de 2019.

El libro desgrana, a partir de la propia experiencia vital de la autora, cómo el pelo afro necesita cuidados diferentes que el pelo blanco o asiático que requieren de más tiempo. Y expone cómo el mismo sistema que se apoyó para crecer en el esclavismo y el racismo sobre los africanos –el capitalismo–margina las actividades que no están orientadas a la producción, como el cuidado del cabello. Ella misma, admite, lo consideraba “una pérdida de tiempo”. Sin embargo, ahora rechaza que sea así. En un momento en el que se debate la semana laboral de cuatro días, la atención a la salud mental y el autocuidado, Dabiri reflexiona sobre el uso del tiempo a partir de la historia y las costumbres africanas anteriores al colonialismo. En aquellas sociedades el cuidado del pelo se hacía de manera altruista entre miembros de una misma familia o vecinos, y esa convivencia permitía la transmisión de conocimientos. Cree que hay que reivindicarlo.

No es el único aprendizaje que el cuidado del pelo afro ha legado. La autora también se refiere en el libro a las matemáticas (álgebra, código binario, geometría de los fractales) del trenzado, e incluso al arte. Recuerda además la historia de San Basilio de Palenque, una localidad colombiana que fundó, en el siglo XVII, un hombre vendido como esclavo que pertenecía a una familia real africana y que, tras huir y fundar Palenque, logró constituir una comunidad de esclavos que se escapaban y se comunicaban con otros a través de códigos y mapas escondidos en las trenzas de su pelo.

Volviendo al mundo actual, Dabiri es optimista. “Hoy hay más representación del pelo afro en todos los ambientes, aunque sea por razones equivocadas, como la comercialización de productos para su cuidado”, reflexiona. Y traza una estrategia. “Tenemos que contraatacar, proponer un camino alternativo y no caer en ese sistema superficial y consumista que proponen las redes sociales o las celebridades”.