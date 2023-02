Enfrentar el bullying en las aulas es clave para erradicar esta lacra entre la juventud

“Los niños son crueles”. Es una expresión muy manida y, como tantas otras, una generalidad, pero tiene algo de cierto. El acoso escolar, o bullying, ha existido desde siempre. ¿Quién no recuerda al típico abusón de la clase? Parece un cliché, pero cuando se repasa la infancia es común percatarse de esta figura, y se sitúa en el colegio. Pero si bien antes apenas trascendía, ahora existe un control en los centros escolares para detectar situaciones de acoso. Un control que, no obstante, muchas veces queda fuera del “radar” de los adultos, pues la irrupción de las redes sociales ha generado un nuevo problema: el cyberbullying, una burbuja perfecta para el atacante, que no solo logra magnificar sus burlas al hacerlas públicas, sino que además lo hace sin dar la cara. Y eso siempre empodera a los cobardes.

Hace dos meses un informe de la Universidade de Santiago (USC) y la Fundación Barrié detectaba que al menos uno de cada cinco adolescentes sufre acoso escolar, el 22,9% en Galicia. Y las cifras de agresores aumentan entre los que juegan habitualmente a videojuegos violentos designados como PEGI 18. Una vez más, las tecnologías tienen mucho que ver no solo en al acto de acosar, sino en la creación del agresor. Sobre todo ello EL CORREO GALLEGO ha hablado con Fernando Villar, guardiacivil y formador del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Un proyecto gestionado desde la Delegación del Gobierno en Galicia e impulsado por el Ministerio de Interior. “Se detecta un aumento en los casos de bullying y en ello internet tiene buena parte de culpa. Las redes sociales se están utilizando mal. Es más fácil causar daño a alguien sin verle la cara, simplemente usando una pantalla. Hace falta mucha prevención”, indica el agente, que se encarga de dar charlas sobre el problema por diferentes centros escolares gallegos.

¿Cuándo se considera acoso? Fernando aclara que deben cumplirse tres patrones para hablar de bullying, ya que “sentirse acosado no implica que al final se considere como tal”. “Debe haber una intención manifiesta de hacer daño, tiene que ser repetido en el tiempo. Y por último, la víctima debe sentirse acosada”.

¿Cómo evitar el bullying? Para que no se produzcan casos de acoso es vital la intervención de los propios alumnos. “Cuando un joven es consciente de dicha situación es su responsabilidad avisar y por supuesto no seguirle el juego al acosador. Deben corregir a quienes lo hacen y preguntarles los motivos para intentar reeducarlos”. Otro aspecto vital a la hora de prevenir o frenar estos problemas son los padres. “En estos casos es fundamental ponerse de parte de la situación y no de los implicados. Muchas veces hablando entre ellos ya se resuelve el conflicto y el caso no llega a la Fiscalía”, cuenta. Y es que lo mejor es intentar solventarlo cuanto antes para evitar un cambio de colegio. “A veces cuando llegamos tarde muchos padres deciden cambiar a su hijo de centro y es muy injusto que quien lo sufre tenga que mudarse”, indica. “En algunos casos no se detecta a tiempo porque el acoso es complicado de ver, especialmente por parte de los profesores, pero esto es lo que se pretende evitar. Por ello, en caso de sufrirlo, los jóvenes deben avisar”.

De hecho, incluso muchas veces los adolescentes se sinceran durante alguna de sus charlas. “Nos sorprende que nos pidan ayuda a nosotros antes que a sus profesores. Siempre usamos un lenguaje cercano y le transmitimos confianza y eso es vital para que pierdan el miedo”.

¿Qué hacer si eres la víctima? Fernando Villar explica que “si eres el objetivo lo mejor es no hacer caso al acosador. Suele empezar de forma más sutil y si ve que no te afecta suele ser más fácil que acabe pasando”, explica. “Es además importante no responder igual. Hay que defenderse pero no machacar al otro. A veces lo más inteligente es marcharse y no enfrentarse”.

Ya hace 15 años que se aplica en los centros escolares gallegos el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. A través de él, se ofrece a los centros docentes la posibilidad de solicitar charlas informativas/formativas sobre temáticas como el acoso escolar, drogas y alcohol, violencia de género, nuevas tecnologías, bandas juveniles, etc. Unas charlas que son impartidas por personas expertas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dirigidas al conjunto de la comunidad educativa.

Durante el pasado curso escolar, según datos del Ministerio de Política Territorial, tomaron parte en las actividades del Plan Director un total de 878 centros educativos de Galicia y se contaron más de 82.000 participantes entre alumnado, profesorado, padres y madres. Dentro de dicho plan los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han llevado a cabo más de 13.000 vigilancias en los entornos de los centros y han desactivado 13 puntos de venta de droga.

Cada vez que salen a la luz imágenes que los propios agresores graban con sus móviles la sociedad es consciente de la gravedad de esta lacra. Porque lo que empieza por una simple burla a costa del aspecto físico de una persona puede acabar en una pesadilla sin final a la vista, especialmente en una etapa tan complicada como la adolescencia. Según el estudio de la USC antes mencionado, casi el 18 % de los gallegos de entre 12 y 18 años presenta síntomas de depresión grave y moderada, y estas cifras se multiplican por tres o cuatro entre las personas que padecen acoso escolar. Ponerle freno a tiempo es fundamental para salvaguardar la salud mental de los más jóvenes.