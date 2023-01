Los animalistas gallegos se alzan contra la caza

A Coruña, Vigo y Santiago tienen una cita el 5 de febrero con la Plataforma NAC (No a la Caza). O, más bien, la tienen todos aquellos que defienden la igualdad de los animales, sin distinción. Y sí, inclusive los perros que usan para cazar. Los miembros de NAC organizan una nueva manifestación para dar fin a una actividad, que aseguran, “ no tiene ningún sentido en nuestra sociedad actual”. Y es que consideran que la caza deportiva “es la que descontrola la biodiversidad y los ecosistemas, primero matando a escopetazos a los depredadores, que luego se traducen en plagas a las que seguir matando a escopetazos, y si no hay suficientes animales para matar, criando y soltando animales de granja (perdices, codornices, conejos, jabalíes, ciervos, corzos...) que son también culpables de la pérdida de nuestra fauna autóctona y de la expansión de enfermedades que están acabando con nuestras especies salvajes”, informan.

Esta manifestación que la plataforma organiza, a parte de en las tres ciudades gallegas antes citadas, en 41 más del resto de España y en 17 extranjeras, surge en medio de la polémica de la ley de protección animal, que ha dejado fuera a los perros de caza. Una exclusión que (lejos de lo que predica) desprotege a todas las razas que el hombre considera destinadas a cazar: “Es ilógico que un animal sea diferente simplemente por el uso que se le de o por si su dueño tiene o no una licencia para salir al monte a matarlos. No hay ninguna razón ni argumento que pueda sostener que un perro pueda cambiar o necesitar un trato mínimo para su bienestar simplemente por los gustos y aficiones de la persona con la que convive”, indican desde NAC. “Nos preguntamos si esta gente también defenderá que las personas somos diferentes ante la ley dependiendo de si trabajamos o no o en que lo hacemos”.

Actualmente ya hay muchos países que la han prohibido, y los miembros de la asociación no tienen ninguna duda de que algún día España también le pondrá fin. Como en todo, hay opiniones muy distintas, especialmente porque existen ciertos sectores que subsisten gracias y a cuesta de los animales. Son la otra cara de la moneda. Desde la Federación Galega de Caza afirman que la ley de protección animal “tiene un gran rechazo social, ya que son muchos los sectores que están en contra, incluso veterinarios”. “Queremos que quede muy claro que apoyamos el maltrato cero, pero queremos una ley de consenso”. Para la Federación, integrada por cazadores y sociedades de caza gallegas “no son iguales un perro de compañía que uno de trabajo, es decir, usado para el pastoreo, la caza o para la investigación policial. No pueden tener el mismo rango”, creen.

Los amantes y defensores de esta actividad cinegética insisten en que los canes que se crían para ello “están perfectamente cuidados” por lo que felicitan la exclusión y recuerdan que “ya existen leyes autonómicas de bienestar animal”.

Muy al contrario, las asociaciones animalistas como NAC sacan frecuentemente informaciones que tiran por tierra las palabras de los defensores de la caza. “España es el único país de la Unión Europea donde aún está permitida con galgos y podencos. Estas razas son especialmente castigadas por el tiempo de vida útil que tienen, y las formas de acabar con los individuos que ya no quieren son especialmente crueles”, asegura la plataforma.

Desde NAC recuerdan a los gallegos que están llamados a manifestarse en contra de la caza a las 12.00 del día 5 de febrero en la plaza del Obelisco de A Coruña, en la Praza Roxa de Santiago y en la calle Vía Norte con calle Urzaiz de Vigo. Todos saldrán a las calles para reivindicar el fin de una actividad que consideran especista al tratar de distinta manera a un mismo animal y al creer de forma firme que están destinados a vivir para servir al hombre. Los tiempos cambian, las mentes se abren y ya no vale el “siempre ha sido así”.