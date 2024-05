Juicio por la muerte de Manuela Chavero: el acusado afirma que nunca mantuvo relaciones sexuales con ella

No tuvo relaciones sexuales con Manuela Chavero nunca y tampoco dijo a ningún agente de la Guardia Civil - ni a ninguna otra persona- que si encontraban semen en el cadáver sería suyo, porque tuvieron sexo consentido la noche que murió. Fue lo que aseguró este lunes Eugenio D, el único acusado por la violación y muerte de la vecina de 42 años de Monesterio, desaparecida la madrugada del 5 de julio de 2016 y cuyos restos fueron encontrados en septiembre de 2020, más de 4 años después, en una finca propiedad del procesado.

En su declaración en sala, Eugenio D, más delgado y canoso, solo aceptó responder a las preguntas de su abogado, José Antonio Carrasco, que centró su interrogatorio en la vida sexual de su representado, al que los investigadores han definido en sus informes como un "sádico sexual". No le preguntó por lo ocurrido el día de los hechos en la vivienda del número 29 de la calle Cerezo, donde mantiene que Manuela Chavero murió de forma accidental tras tropezar y golpearse la cabeza con el suelo cuando ambos transportaban una cuna, ni tampoco por qué y cómo se deshizo del cadáver, que él mismo reconoció haber ocultado y al que condujo a los investigadores de la Guardia Civil el 18 de septiembre de 2020.

El acusado confirmó haber hecho uso de páginas webs a través de las que contactaba con prostitutas para mantener conversaciones de carácter sexual por Whatsapp y reconoció haber dicho "muchas burradas" a través de mensajes, pero aseguró que nunca mantuvo relaciones sexuales con esas mujeres, pese a que ofrecían sus servicios. "¿Por qué lo hacía entonces?», le pregunto su abogado: "Por ver cosas diferentes; yo nunca había visto esas páginas, un amigo me las enseñó, y las vi por curiosidad", respondió.

La fiscalía y las defensas apuntan a que Eugenio D., planeó ir a casa de Manuela Chavero esa madrugada porque sabía que estaba sola y utilizó un pretexto para llevarla hasta la casa de sus padres, a apenas 70 metros de la de la víctima, para agredirla sexualmente, tras lo que la mató a golpes.

Sin embargo, el acusado dijo que vio las luces de la casa de Manuela encendidas "por casualidad" y que fue entonces cuando decidió llamar a su puerta para devolverle la cuna, y no antes, pues no sabía que no le iba a caber en el congelador de su piso todo el pescado que había traído de Huelva, de donde acababa de regresar tras pasar unos días en la playa, y tendría que utilizar el de la casa familiar de la calle Cerezo. En esta última no reside nadie habitualmente y está desconectada la red eléctrica, que él activó para poner en marcha el frigorífico.

Vídeo de la reconstrucción

Aunque no habló de la muerte y ocultación del cadáver de Manuela Chavero, el jurado popular pudo visionar parte del vídeo grabado durante la reconstrucción de los hechos, en el que Eugenio D. explica su versión de lo que ocurrió. Así, según el acusado, cuando Manuela y él trataban de sacar la cuna de una habitación, ella tropezó y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo. En el vídeo, asegura que vio un "poquito de sangre" y la tocó y estaba fría, por lo que se puso nervioso y tras dar vueltas por la casa para pensar, decidió taparla con una manta y un albornoz, cubrió su cabeza con una bolsa de basura, la metió en el maletero de su coche y emprendió camino de su finca.

¿Por qué decidió enterrarla? «Porque se me ocurrió eso, si se me hubiera ocurrido otra cosa, habría hecho otra cosa». Eugenio D. — Acusado de la muerte de Manuela Chavero

En el vídeo cuenta que dejó el cuerpo en una caseta y se fue a su piso, a echarse una "cabezada", tras lo que se levantó y desayunó, antes de regresar a la parcela. Fue, según su testimonio, cuando estaba llegando a la finca cuando pensó ocultar el cadáver en una zorrera. Antes, le quitó la ropa, que luego quemó. ¿Por qué no llamó a la policía, a una ambulancia o a alguien que lo ayudara y decidió enterrar el cuerpo? "Porque se me ocurrió eso, si se me hubiera ocurrido otra cosa, habría hecho otra cosa".

Tras trasladar el cadáver en la pala de una excavadora, de la que asegura que se le cayó, echó sobre él tierra y piedras y volvió a la caseta, donde hizo un fuego en la chimenea y quemó la ropa que, según él, había quitado poco antes en ese mismo lugar para evitar sospechas si las alimañas escarbaban.