Investigación
Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún
Un recluso escuchó golpes y dos funcionarios llegaron y encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado
Un preso ha matado a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún, indican fuentes cercanas al caso.
Ocurrió en el módulo 1, considerado de respeto. Un recluso escuchó golpes procedentes del habitáculo de al lado y dos funcionarios llegaron y encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado, apuntan las mismas fuentes.
Se da la circunstancia de que el fallecido llevaba apenas dos días en el penal.
El agresor permanece ahora aislado y previsiblemente será trasladado de prisión.
