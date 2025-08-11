Investigación
Detenido un joven por el homicidio de un hombre en Álava
El arrestado agredió a la víctima en la localidad de Ribera Alta, en un suceso cuyas circunstancias investiga la Ertzaintza
EFE
La Ertzaintza ha detenido esta madrugada a un joven de 23 años como presunto autor del homicidio de un hombre de 34 en la localidad de Ribera Alta (Álava).
Los hechos ocurrieron pasadas las 22.00 horas de este domingo junto a una vivienda en Viloria, un pequeño concejo rural en el que viven una treintena de personas. A esa hora la Ertzaintza fue alertada de que un hombre había resultado herido tras haber sido agredido por otro que después había huido del lugar.
La voz de alarma la dio un familiar de la víctima, que estaba herido. Sin embargo, cuando las asistencias sanitarias llegaron al lugar comprobaron que ya había fallecido. La Policía vasca informó a la Autoridad Judicial y se inició una investigación para esclarecer lo sucedido.
Estas pesquisas permitieron localizar al sospechoso de la agresión pasada la una de la madrugada en el municipio de Añana, ubicado a unos cinco kilómetros del lugar de los hechos. Los agentes de la Ertzaintza detuvieron al joven como presunto autor de un delito de homicidio.
El cuerpo sin vida de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Vitoria, según ha informado del Departamento de Seguridad.
