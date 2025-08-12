Investigación
Detenida una mujer acusada de provocar un incendio y la muerte de un hombre en Gran Canaria
EFE
Una mujer ha sido detenida acusada de supuestamente provocar un incendio y la muerte de un hombre que dormía en una furgoneta, que resultó calcinada y estaba situada junto a su casa en la localidad de Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), ha informado la Policía Nacional.
Los agentes acudieron este martes de madrugada, hacia las 2:00 horas, a Camino de la Madera, en la subida hacia El Goro, alertados por un incendio iniciado en una vivienda.
Al llegar, comprobaron que el fuego se había propagado hacia el exterior, pero los agentes pudieron controlarlo y sofocarlo con sus propios medios, ha indicado un portavoz de la Policía Nacional.
Cuando los bomberos acudieron y el incendio ya estaba apagado, vecinos de la zona comunicaron a los agentes que el fuego había quemado un vehículo situado cerca de la vivienda.
Al inspeccionar el coche, encontraron el cuerpo de un hombre calcinado en su interior.
La investigación permitió saber que correspondía a un varón que solía pernoctar en el interior del coche y al que los vecinos conocían.
Estos mismos vecinos dijeron a los agentes que la propietaria o moradora de la vivienda siniestrada, que pidió ayuda para sofocar el fuego, había tenido desavenencias con la víctima, al que acusaba de guardar en su propiedad enseres suyos.
Días antes, la mujer había amenazado al hombre con quemarlos si no los retiraba, según los testimonios de los vecinos.
La mujer ha sido detenida acusada de provocar, supuestamente, el incendio y la muerte del hombre, aunque se ha iniciado una investigación para determinar si se trata de un homicidio por imprudencia o uno doloso.
