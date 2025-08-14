Renfe vuelve a suspender la alta velocidad ente Madrid y Galicia por indicación de Protección Civil

Renfe ha vuelto a suspender el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia, concretamente en el tramo entre Puebla de Sanabria y Ourense, por indicación de Protección Civil de la comunidad autónoma de Castilla y León, según ha informado en X la compañía.

"Por orden de Protección Civil (CECOPI de Castilla y León) se interrumpe la circulación entre Puebla de Sanabria y Ourense. Los trenes en trayecto serán apartados en estaciones hasta que se garantice la reanudación de la circulación", señala la operadora ferroviaria.

Ourense está afectada por varios incendios forestales y este jueves las autoridades autonómicas han decidido mantener para este jueves el nivel 2 de emergencia en toda la provincia.

La suspensión se produce después de que en torno a las 10 de la mañana la compañía reanudara la alta velocidad tras realizar una revisión satisfactoria de la vía, y con la autorización previa del 112 de Galicia, según explicó en X en ese momento el gestor de la infraestructura, Adif.

El servicio entre Madrid y Galicia se interrumpió este miércoles a las 15:15 horas a causa de un incendio forestal originado entre los municipios orensanos de A Mezquita y A Gudiña.

Por el momento estaban en circulación un tren especial que salió de Madrid a las 9:45 horas de hoy, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña. LLeva 500 pasajeros a bordo, que no pudieron viajar ayer por la suspensión del servicio.

También ha salido desde Madrid, a las 10:00 horas, un tren con destino Vigo, con 581 viajeros y había embarcado un tren con destino Ourense que viene desde Alicante.

Igualmente comenzó el embarque de viajeros en las estaciones de Vigo y A Coruña, con destino Madrid y parada en Ourense.

La operadora tiene previsto programar trenes especiales para trasladar a los viajeros que no han podido desplazarse.

Renfe dispuso este miércoles 176 habitaciones en un hotel de la capital trasladadas en 6 autobuses y 14 taxis para 267 viajeros con enlace y necesidades especiales y distribuyó en Chamartín 1.000 bolsas de viaje (comida y avituallamiento).