Investigación
Muere una mujer en el incendio de una casa en ruinas en Sevilla
La víctima falleció tras declararse el fuego en una vivienda de la localidad de Tomares
EP
Una mujer ha fallecido en la madrugada de este jueves en el incendio de una vivienda en Tomares (Sevilla), según ha informado el 112, que ha detallado que la casa ha sido precintada al encontrarse en un estado ruinoso.
El teléfono 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha recibido el primer aviso del incendio a las 2,30 horas y los ciudadanos que han llamado indicaban que había un fuego en una casa de la calle Camino Viejo con posibles personas atrapadas en su interior.
La sala del centro coordinador activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Posteriormente, fuentes de la Policía Local han confirmado al 112 que una mujer había fallecido en el incendio de la casa, que estaba en estado ruinoso y ha quedado precintada.
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- Interceptan a dos taxistas circulando borrachos y con pasajeros a bordo en Santiago
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- Catorce horas esperando a la ambulancia tras recibir el alta en el Clínico de Santiago
- Las casas más caras de Galicia