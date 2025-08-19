En Benifaió
Fallece una persona en un incendio en una vivienda de Valencia
Un gran número de vecinos se ha acercado a la zona del incendio alertados por el humo y la presencia de los servicios de Emergencias
Lucía Prieto
Una persona ha fallecido este lunes por la noche en el incendio de su vivienda en Benifaió. El fuego se ha originado este lunes por la noche en la última planta de un edificio de tres alturas y ha provocado una densa humareda. Hasta el lugar se han desplazado tres camiones de bomberos y dos ambulancias, una SUMA y una SVB. Según fuentes municipales, no ha habido más personas atendidas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Un gran número de vecinos se ha acercado a la zona del incendio alertados por el humo y la presencia de los servicios de Emergencias. De hecho, la misma alcaldesa se ha personado en el lugar al conocer la noticia. Cabe destacar que la localidad se encuentra en plenas fiestas patronales, por lo que este suceso ha pillado a los habitantes de la localidad celebrando en sus calles.
- Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas
- La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- El nuevo alcalde de Noia 'libera' plazas de aparcamiento que estaban reservadas para personal del Concello
- El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en sólo diez días
- Vacapop, un mercado de ganado en el bolsillo
- Las casas más caras de Galicia
- A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno