El violador en serie detenido en València salía a cazar de madrugada y montado en un patinete

De madrugada, montado en un patinete eléctrico y con un casco negro en el brazo. Es el forma en la que salía a cazar el violador en serie detenido este jueves en València por agredir sexualmente a seis mujeres de entre 19 y 28 años de edad, a las que asaltó en distintos puntos de la ciudad entre el 15 y el 18 de agosto, aprovechando que sus víctimas iban solas, a las que se identificaba como policía o Guardia Civil para, con la excusa de cachearlas, cometer las agresiones.

Casualidad o no, el modus operandi del ahora detenido, un hombre de 33 años y nacionalidad argentina, se asemeja demasiado al empleado por su antecesor, el bautizado como ‘violador de los portales’, un hombre de 30 años residente en Meliana que entre el 27 de enero y el 4 de abril de 2024 sembró el pánico en València tras cometer al menos 17 agresiones sexuales, cuatro de ellas con acceso carnal y cinco en grado de tentativa.

Según informó entonces la Policía Nacional, el 'violador de los portales' actuaba oculto en la oscuridad de la noche, cuando salía de ronda en su bicicleta de cross para acechar a sus víctimas sin ser visto. En el momento oportuno, aprovechando que las jóvenes entraban en el portal de sus domicilios -el momento de mayor confianza al haber llegado a su destino y sentirse más seguras– se colaba tras ellas y trataba de inmovilizarlas cogiéndolas del cuello y tapándoles la boca para que no gritaran.

Se hacía pasar por policía

Tal y como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV, agentes de la Policía Nacional detenían este jueves en València a un presunto violador en serie, al que se le acusa de haber agredido sexualmente a seis mujeres —a dos de ellas con acceso carnal— en menos de una semana, en distintos puntos de la ciudad de València. Al parecer, según ha podido saber este diario, el ahora detenido se hacía pasar por agente de la policía y de la Guardia Civil para abordar a sus víctimas, a las que intimidaba asegurando que tenía todos sus datos y amenazaba con aplicar consecuencias legales si no hacían lo que les pedía.

Los hechos que todavía investiga la Policía Nacional se produjeron entre los días 15 y 18 de agosto, cuando el investigado habría agredido sexualmente a seis mujeres de entre 19 y 28 años aprovechando que estaban solas en la calle. Tras identificarse falsamente como agente, alegaba que debía registrarlas, momento que aprovechaba para cometer las agresiones sexuales. Según describían las víctimas, cuatro mujeres españolas, una boliviana y una italiana, el depredador sexual era un hombre con la barba muy cerrada que utilizaba un lenguaje propio de la jerga policial, lo que les hizo barajar dos posibilidades: Uno, que tuviera relación con el cuerpo de seguridad, o que hubiese tenido suficiente contacto con ellos para aprender su forma de hablar.

Amenazó de muerte a una de las víctimas

Gracias a esa descripción, los agentes pudieron finalmente proceder a la detención del supuesto depredador sexual, un hombre de 33 años y nacionalidad argentina al que se le acusa de seis delitos de agresión sexual, dos de ellos con la agravante de acceso carnal. Además, se le imputan los delitos de usurpación de funciones públicas, por fingir ser policía y Guardia Civil para abordar a sus víctimas, y de robo con violencia, tras quitarles objetos personales a algunas de ellas.

Según ha podido saber Levante-EMV, una de las agresiones se cometió en el conocido Puente de las Flores de València. El hecho más grave que se le atribuye se cometió contra una joven en situación de prostitución, a la que le dijo que conocía que se encontraba en situación irregular en España. Tras citarla en el portal de un edificio en el barrio valenciano de Trinitat, el detenido la amenazó de muerte y la agredió sexualmente con penetración. Una vez consumada la violación, se llevó con él la ropa interior y el móvil de su víctima.

Antecedentes por enfrentarse a varios agentes

A raíz de esta última agresión, y después de haber citado a todas las víctimas para cruzar toda la información, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional citaban al sospechoso en la Jefatura Superior de Policía a primera hora de este jueves. A su llegada, la policía procedió a la detención de un hombre de 33 años y nacionalidad argentina como presunto autor de seis delitos de agresión sexual, dos de ellas con acceso carnal, dos delitos de robo con violencia y otro de usurpación de funciones públicas, por fingir ser un agente de la autoridad para asaltar a sus víctimas.

Una vez arrestado, los agentes, con el correspondiente mandamiento de entrada y registro, y en presencia de un letrado de oficio, procedieron a practicar el registro de su vivienda, donde encontraron varios objetos personales de las víctimas, que ya les han sido devueltos. Además, confirmaron que el investigado no tiene ninguna relación con las fuerzas de seguridad del estado y que, tal y como se barajaba en una de las hipótesis, su conocimiento de las expresiones policiales le venía dado, no porque perteneciera a las fuerzas de seguridad, sino por haber sido identificado en numerosas ocasiones por agentes policiales.