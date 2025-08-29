Los Reyes don Felipe y doña Letizia ha visitado este viernes la comarca del Ambroz, arrasada por el fuego de Jarilla, el mayor incendio en la historia de la región, que ha calcinado 17.335 hectáreas.
