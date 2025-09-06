Investigación
Dos muertos y un herido en un tiroteo en Sevilla
Una persona disparó con un rifle contra un bar en la localidad de Carmona, según testigos del suceso, que investiga ya la Guardia Civil
EFE
Dos personas han muerto y otra ha resultado herida la tarde de este sábado en un tiroteo registrado en la urbanización Los Nietos del municipio de Carmona (Sevilla).
Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, alrededor de las 16:45 horas han recibido varios avisos por un tiroteo en la calle Azahar de dicha urbanización.
Los testigos indicaron que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como consecuencia de los hechos, dos o tres personas estaban en el suelo.
Desde el 112 se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.
Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE que como consecuencia del tiroteo dos personas han fallecido y al menos una ha resultado herida, sin que por el momento se conozcan sus identidades.
