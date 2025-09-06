Investigación
La Policía investiga un disparo con pistola en una pierna a un hombre en Mérida
El varón herido acudió por sus propios medios hasta un centro de salud
Alberto Manzano Cortés
La Policía Nacional de Mérida ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que ayer fue herido por un disparo de bala un hombre de mediana edad, al parecer con una pistola, según han informado fuentes policiales a El Periódico Extremadura. También han asegurado que los agentes recibieron el aviso del suceso después de que el varón acudiera por sus propios medios hasta el centro de salud de San Luis, donde los sanitarios lo atendieron al presentar una lesión en su pierna. No se teme por su vida. Las mismas fuentes policiales han manifestado que "están abiertas todas las hipótesis".
Se desconoce los motivos en los que se produjo el incidente y la declaración del herido será importante para saber quién disparó contra la víctima. La policía trabaja en las causas, pero el hombre no ha prestado colaboración.
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Polémica entre Arzúa y Melide ante el tráfico ralentizado tras fulminar carriles
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- Sanmartín tratará de que operen en Lavacolla nuevas compañías aéreas
- ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Del verano al otoño en 48 horas: así va a cambiar el tiempo en Galicia este fin de semana