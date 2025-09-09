Este lunes por la noche
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte "violenta" de un menor en Barcelona
Habría fallecido después de una agresión, aunque aún no se han aclarado las circunstancias exactas
Redacción
Barcelona
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de forma violenta de un menor de edad en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. Pendientes de aclarar las circunstancias del suceso, las primeras pesquisas apuntan a una agresión como origen.
Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche en una calle del barrio de Sants. Otro menor estaría también herido.
[Habrá ampliación]
- Luto en la verbena gallega: la orquesta Kubo despide al boirense Suso Ferreirós
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- De una licencia VTC a la Malatesta: una veintena de negocios buscan cambiar de manos en Santiago
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos