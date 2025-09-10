INVESTIGACIÓN
Mata a un hombre y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán (Granada)
Las primeras informaciones apuntan a que el presunto autor, un hombre de unos 60 años, aguardó la llegada de un matrimonio vecino y conocido suyo con quien mantenía alguna rencilla
EFE
Un hombre ha muerto este miércoles por arma de fuego en Prado Negro, una pedanía de Huétor Santillán (Granada), ha informado a EFE la Guardia Civil, que trabaja para detener al autor del homicidio después de que se haya atrincherado en su vivienda con la mujer del fallecido.
Los hechos han ocurrido poco antes de las 15:00 horas de este miércoles en esta pedanía de apenas medio centenar de habitantes ubicada en la comarca de la Vega, hasta donde se ha desplazado un amplio dispositivo de la Guardia Civil, además de efectivos sanitarios con una ambulancia y un helicóptero.
Según han indicado a EFE el alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega, tras cometer el crimen, el presunto autor se ha atrincherado en su vivienda junto a la mujer del fallecido, a la que tiene retenida.
Las primeras informaciones apuntan a que el presunto autor, un hombre de unos 60 años que tiene al parecer sus facultades mentales perturbadas, aguardó la llegada de un matrimonio vecino y conocido suyo con quien mantenía alguna rencilla.
Al verlos llegar, los embistió con su coche. A él, de una edad similar a la suya, le disparó con un arma de fuego y a ella la secuestró para retenerla en su vivienda.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
- Luto en la verbena gallega: la orquesta Kubo despide al boirense Suso Ferreirós
- Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo
- Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»