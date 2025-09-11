Varias personas han sido detenidas en una operación antidriga en el Casco Antiguo de Badajoz. El operativo policial tiene lugar en la calle Amparo, donde una vivienda está siendo registrada desde las 17.00 horas de este jueves. Varias vías adyacentes permanecen cortadas al tráfico y al paso de peatones, entre ellas López Prudencio.
EN VÍDEO | Varios detenidos en una operación antidroga en el Casco Antiguo de Badajoz
