En Guadiana

Muere una mujer de 79 años al atragantarse con un pinchito en la feria de un pueblo de Badajoz

La víctima, oriunda del municipio, pero residente en Valencia, acudía todos los años junto a su marido a las fiestas del pueblo

Un ambulancia, en una imagen de archivo.

Un ambulancia, en una imagen de archivo. / efe

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Una mujer de 79 años falleció este sábado tras atragantarse con un pinchito en la feria de la localidad pacense de Guadiana.

El trágico incidente tuvo lugar sobre las 22.30 horas, cuando la fallecida se encontraba en la caseta municipal junto a su marido y otros amigos. Pese a los primeros intentos de varios sanitarios y guardias civiles fuera de servicio que se encontraban en el lugar, fue imposible reanimarla. Incluso un vecino trató, sin éxito, de hacerlo con un aparato antiatragantamientos que llevaba en su coche. Tampoco consiguieron salvarle la vida los agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil que intervinieron.

Cuando llegó el equipo del 112 Extremadura solo pudo certificar su muerte.

El alcalde de Guadiana, Antonio Pozo, ha lamentado este luctuoso suceso, que ha empañado la celebración de las fiestas de la localidad, a las que la fallecida y su esposo acudían cada año para reencontrase con sus amigos.

La pareja es oriunda de la localidad pacense, pero emigraron hace varias décadas a Valencia. No obstante, regresaban cada mes de septiembre a las fiestas de Guadiana, donde mantenían vínculos con sus amigos de juventud.

Su cuerpo ha sido trasladado al municipio valenciano de Paiporta, donde residían y recibirá sepultura.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Guadiana ha expresado su pésame a los familiares y amigos de la víctima. Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a los vecinos, a la Policía Local, a los voluntarios de Protección Civil de la localidad, de Pueblonuevo del Guadiana y de Valdelacazada por su "actuación ejemplar" , además de a los sanitarios, la Guardia Civil, el personal del ayuntamiento y la gerencia de la caseta municipal, que se desalojó tras el suceso.

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario

El ministro Urtasun propone que España no participe en Eurovisión si Israel está representada

Muere una mujer de 79 años al atragantarse con un pinchito en la feria de un pueblo de Badajoz

Copa Davis: Pedro Martínez - Holger Rune, en directo

La lluvia obliga a suspender la procesión de la Guadalupe en Rianxo y a aplazar el espectáculo pirotécnico

Charlie Kirk es homenajeado en la cumbre de Europa Viva 25 en Madrid

Miles de personas secundan en Santiago la manifestación contra la gestión de los incendios en Galicia
