Madrid
Hallada una segunda víctima mortal bajo los escombros de la explosión del edificio de Vallecas
La explosión, que tuvo lugar el sábado poco antes de las 15:00 horas, afectó a un bar ubicado en la planta baja del edificio
Javier Niño González
Agentes de la Policía Nacional han localizado el cuerpo sin vida de una segunda víctima entre los escombros del edificio que explotó el sábado por la tarde en la calle Manuel Maroto, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.
Inicialmente, la Comisaría de Puente de Vallecas no pudo localizar a esta persona entre los restos del siniestro. Por ello, se solicitó el apoyo de la Unidad Especial de Guías Caninos, que desplegó perros especializados en la búsqueda de restos humanos. Esta tarde, los perros localizaron el punto exacto donde se encontraba la víctima desaparecida. Posteriormente, los Bomberos de Madrid lograron liberar el cuerpo de la persona fallecida.
Este trágico suceso se suma a la explosión que dejó una persona muerta y más de 25 heridos, y que también provocó la destrucción de varias viviendas en la zona, obligando al Ayuntamiento de Madrid a ofrecer alternativas habitacionales a los afectados. La investigación sobre las causas del siniestro sigue abierta.
- Muere una joven pareja en un accidente en la A-54 en O Pino
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Don Juan Carlos se reúne con su familia en Sanxenxo
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Rescatan a un grupo de senderistas cuando hacían una ruta de noche en Carnota
- Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble