Sucesos
Hallado un cadáver en una maleta en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
La Policía Local ha detenido a un implicado en los hechos tras una persecución por las calles de la localidad
Redacción
El cadáver de una persona ha sido localizado este sábado en el interior de una maleta junto a un contenedor en la plaza del Enxaneta en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Según han informado medios locales de la capital del Garraf, de momento hay un detenido relacionado con los hechos, que habrían tenido lugar en un bloque de la calle Lepant de la ciudad.
Según fuentes policiales, el cuerpo ha sido hallado por el servicio de limpieza municipal. La detención se ha producido tras una persecución por parte de la Policía Local de Vilanova cuando el sospechoso ha intentado huir del lugar de los hechos.
Han intervenido también Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.
El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha expresado "la profunda condena de estos hechos" en una comunicado difundido en las redes sociales. Asimismo, ha querido hacer un llamamiento a "la máxima prudencia en las informaciones que se difunden sobre estos hechos excepcionales".
"La convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova y la Geltrú y desde el Ayuntamiento trabajaremos para que así siga siendo. Agradecemos la labor de la Policía Local, que ha permitido detener a una persona, y también de los Mossos d'Esquadra, que están efectuando la investigación", concluye la nota.
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- Denuncian a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas sin el certificado necesario
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago